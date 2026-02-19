Pénjamo refuerza medidas preventivas ante alerta regional por sarampión

Pénjamo, Guanajuato.- Ante la confirmación de casos de sarampión en municipios cercanos como León y un caso reciente en La Piedad, el Ayuntamiento de Pénjamo, a través de la Comisión de Salud, informó que se han intensificado acciones preventivas para evitar un posible brote en el municipio.

La regidora Katia de Alvarado, secretaria de la Comisión de Salud, señaló que hasta el momento no existen casos confirmados en Pénjamo, pero destacó que la cercanía con estados como Michoacán y Jalisco obliga a mantener vigilancia epidemiológica y reforzar la información entre la ciudadanía.

Revisar cartillas, la prioridad

La funcionaria explicó que la principal medida preventiva es verificar las cartillas de vacunación, especialmente en niñas y niños de entre 1 y 4 años de edad, quienes representan el grupo de mayor riesgo.

“El esquema universal contempla la vacuna contra sarampión y rubéola al año de edad, un refuerzo a los 18 meses y otro a los seis años. Si el esquema está completo, no es necesario aplicarse una nueva dosis”, puntualizó.

También hizo énfasis en el grupo de edad de 15 a 49 años, sector que podría requerir vacunación si no cuenta con antecedente de inmunización.

No hay desabasto en Guanajuato

Se informó que en el estado de Guanajuato no existe desabasto de la vacuna contra el sarampión. Sin embargo, su aplicación se realiza bajo criterios específicos y no de manera indiscriminada, a fin de evitar sobredosificaciones innecesarias.

Como parte de las acciones coordinadas:

El lunes se aplicarán vacunas al personal del Ayuntamiento.

El 24 y 25 se instalará un puesto de vacunación en el Jardín Principal, por parte del Seguro Social, abierto a toda la población, sin necesidad de ser derechohabiente.

La Secretaría de Salud implementa recorridos colonia por colonia para revisar cartillas y detectar esquemas incompletos.

El municipio mantiene activo el Comité de Vacunación, que sesiona mensualmente para dar seguimiento a estos temas.

Medidas básicas de prevención

Además de la vacunación, se reiteraron las medidas sanitarias básicas:

Lavado frecuente de manos.

Estornudo de etiqueta (en el antebrazo).

Evitar saludar de mano.

Limpieza regular de superficies.

Uso de cubrebocas solo en casos necesarios.

La regidora explicó que el sarampión es altamente contagioso, ya que una persona puede transmitirlo de 12 a 18 personas, a diferencia del COVID-19 cuyo nivel de contagio era menor en promedio.

Llamado a la calma e información responsable

Finalmente, autoridades municipales hicieron un llamado a la población a no caer en el pánico y mantenerse informada por fuentes oficiales.

“Lo más importante es la prevención y la información correcta. Ya vivimos una pandemia y aprendimos que el cuidado personal y la coordinación institucional hacen la diferencia”, expresó la funcion