Guanajuato alcanza 97% de vacunación contra influenza en temporada invernal

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato reporta un avance del 97 por ciento en la campaña invernal de vacunación contra la influenza por los integrantes del sector salud en el estado.

La campaña de vacunación contra la influenza correspondiente a la temporada invernal 2025-2026, y registra un avance general del 97 por ciento de acuerdo con datos de SISCENSIA con corte a la segunda semana de febrero.

En total, el sector salud se tiene una meta de aplicación de un millón 701 mil 361 dosis, de las cuales se han aplicado un millón 654 mil 783.

Por institución, la dependencia estatal presenta un avance del 97 por ciento, con un millón 4 mil 946 dosis aplicadas, de una meta de un millón 39 mil 126, mientras que el IMSS reporta también un 97 por ciento de cumplimiento, al aplicar 568 mil 703 vacunas de 583 mil 992 programadas.

Por su parte, el ISSSTE supera su meta con un 102 por ciento de avance, al registrar 70 mil 415 dosis aplicadas, frente a una meta de 69 mil 353; de igual manera, PEMEX alcanza un 104 por ciento de cumplimiento, con 9 mil 239 dosis aplicadas de 8 mil 890 programadas.

Las cifras reflejan un avance significativo en la cobertura de vacunación contra la influenza en la entidad, destacando el cumplimiento y superación de metas en algunas instituciones del sector salud.

La mejor forma de prevenir la influenza es vacunarse anualmente (especialmente niños, embarazados y adultos mayores).

Acciones clave incluyen el lavado de manos frecuente, cubrirse al toser/estornudar con el codo, evitar tocarse la cara, usar cubrebocas en lugares cerrados, desinfectar superficies y mantener la distancia de personas enfermas.