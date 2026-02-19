Piden atención prioritaria al brote de sarampión para su contención

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud federal, a la persona titular de la Secretaría de Salud estatal y a los ayuntamientos de los 46 municipios de la entidad para que coordinen la elaboración e implementación de programas urgentes y campañas permanentes orientadas a la prevención, control y erradicación del sarampión, así como la implementación de actividades de vigilancia epidemiológica en el territorio estatal.

La propuesta parte de considerar que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria a través de gotículas expulsadas por personas infectadas al hablar, toser o estornudar, y puede infectar a personas de cualquier edad no inmunizadas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esa enfermedad continúa siendo una de las principales causas de muerte prevenibles por enfermedad infecciosa entre niños, especialmente en aquellos sin esquema de vacunación completo.

El texto evidencia que, científica y epidemiológicamente, la principal herramienta para prevenir la transmisión y las complicaciones del sarampión es la vacunación y la cobertura oportuna de los esquemas recomendados.

Se precisa que México enfrenta un brote activo de la citada enfermedad en las 32 entidades federativas, en el que hasta el momento se han registrado 28 defunciones y ha tenido un impacto significativo en la población infantil.

Se remarca que, a pesar de que Guanajuato es el segundo estado con menor cantidad de casos no se debe bajar la guardia y se tienen que tomar medidas adelantadas y urgentes dadas las dimensiones del brote y su persistencia, por lo que es necesario que, de manera coordinada, se refuerce la cobertura de vacunación, se amplifique la vigilancia epidemiológica, se realicen campañas de comunicación y educación sanitaria y se establezcan mecanismos de gestión conjunta y corresponsabilidad territorial.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.