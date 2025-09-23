Pénjamo inicia programa para fortalecer confianza de niños a policías

Pénjamo, Guanajuato.– Este lunes se llevó a cabo en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas la ceremonia de Honores a la Bandera y el arranque oficial del programa “Mi Amigo, el Policía”, con la participación de autoridades municipales, directivos, docentes y alumnado.

El evento inició con los Honores a la Bandera, encabezados por la presidenta municipal Yozajamby Molina, quien también dio el arranque formal a este programa que busca fortalecer la cultura de la prevención y el acercamiento entre las niñas, niños y los cuerpos de seguridad pública.

Como parte de la orden del día, se realizó una intervención por parte del área de Prevención del Delito, donde se destacó la importancia de fomentar valores cívicos, el respeto a las instituciones y la construcción de entornos seguros dentro y fuera de la escuela.

En su mensaje a la comunidad escolar, la presidenta Yozajamby Molina expresó: “Hoy reafirmamos que la educación y la seguridad van de la mano. Queremos que nuestras niñas y niños crezcan con confianza, sabiendo que las y los policías no son extraños, sino amigos y aliados que velan por su bienestar. Con programas como este, sembramos la semilla del respeto, de la paz y de la esperanza en un futuro más seguro para Pénjamo.”

La alcaldesa reconoció también el compromiso del personal docente, encabezado por la directora Sandra Gallardo Martínez, por abrir espacios que refuercen la formación integral de los estudiantes y por impulsar acciones que fortalecen el tejido social desde las aulas.

Con este arranque, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad en la promoción de programas preventivos que fortalezcan la seguridad y el bienestar de la niñez penjamense.