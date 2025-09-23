Estudiantes de CECyTEG Comonfort II destacan en Torneo Nacional WRO México 2025

Rosarito, Baja California.- Rodrigo Campos y Roberto Resendiz estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), Plantel Comonfort II, triunfaron en el Torneo Nacional WRO México 2025, desde Rosarito, Baja California.

Junto a su asesor Jorge Alberto Delgado, lograron una participación impresionante, que los hizo merecedores del 6to. Lugar nacional, demostrando el talento de Guanajuato ante 32 equipos participantes de todo el país.

El evento promueve la robótica en la educación Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics (STEAM), para aportar mejores a la calidad educativa de las instituciones participantes de nivel básico y media superior.

La robótica educativa ha sido uno de los pilares en la formación integral de las y los estudiantes de CECyTEG, impulsada por el liderazgo de la Directora General, Esther Angélica Medina Rivero, quien refuerza la tecnología e innovación en el alumnado.

Además de coadyuvar al decálogo de la Gente, al reforzar la Educación en Guanajuato, como lo instruye nuestra Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.