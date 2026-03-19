Pénjamo entra a la modernidad con semáforos

Pénjamo, Guanajuato.- En Pénjamo fueron instalados varios semáforos y con ello se estaría modernizando el municipio. Hace más de 25 años, también fueron puestos semáforos que no funcionaron y en lugar de ellos, todo el día, había un tránsito municipal, dando el pase a automovilistas que atravesaban por el puente que se encuentra en el río Huascato.

Pénjamo con los “semáforos humanos”.

En Pénjamo uno de los accesos principales o mejor dicho el único acceso que tenía, era por la calle Degollado, que a la vez fungía como la carretera que llevaba a La Piedad, Michoacán, por medio de un puente vehicular que era el cruce de un lado al otro del río.

Antes del año 2003, dicho puente era el único lugar para pasar de un sitio a otro y como era de un solo carril, fue instalado una estructura a su costado para que las personas pudieran transitar de un lado al otro y a la vez estaba un tránsito que se podía ver desde lejos.

El tránsito fungía como un “semáforo humano” que les daba el paso a los automovilistas, generando por momento grandes caos, por la gran cantidad de automovilistas que se movían de un sitio a otro dentro de la mancha urbana.

Llega nuevo puente y se acaban los “semáforos humanos”

Justo al lado del puente viejo, estaba una casa que era considerada un punto en el que vivió el Padre de la Patria, pero que no había podido ser derribada por su valor histórico, pero en la administración de José Erandi Bermúdez Méndez se logró y se pudo construir un nuevo puente que a la fecha funciona como un carril contiguo al viejo puente.

Llegan nuevos semáforos

En la administración de Yozajamby Molina Balver, fueron ubicados puntos semaforizados que se concentran principalmente en las arterias que conectan la zona centro con las salidas hacia otros municipios y en cruces de alta densidad, entre ellos:

Zona Centro: Cruces principales en calles como 5 de Mayo y áreas cercanas al Jardín Principal.

Bulevar Aldama: Es una de las vías con mayor flujo donde la sincronización es clave para el tránsito local.

Carretera Federal 90: Aunque es una vía federal, los entronques de acceso a la ciudad (como el de la calle Manuel Doblado o el acceso a Santa Ana Pacueco) cuentan con dispositivos para regular el ingreso y salida de vehículos pesados y particulares.

A inicios del 2026, la administración municipal encabezada por la alcaldesa Yozajamby Molina anunció un reforzamiento en la seguridad y movilidad con un proyecto que incluye aumentar el número de elementos de Tránsito Municipal para mejorar la vigilancia en cruceros donde los semáforos suelen presentar saturación.