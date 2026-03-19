No hay peces, todo está cochino: río Turbio

Abasolo, Guanajuato.- “El principal problema en La Carroza ha sido que no limpian el río, ya no se ha inundado, está muy cochina el agua, la contaminación viene de León, no hay peces”, dijo José Manuel Reyes Elizarrarás de 31 años, de la comunidad de La Carroza, al señalar la problemática que existe en el río Turbio en su paso por Abasolo.

“Soy campesino, trabajo en la cebolla, cada año se mete el agua, uno se queda sin siembra”, dijo el abasolense de papá de 2 hijos, quien relató que se ha ido a Estados Unidos a trabajar para poder a sacar adelante a su familia y dijo “me voy visado con visa de trabajo, ya son 10 años, a veces llueve mucho por allá, ando en la pisca del tomate; mis hijos tienen 11 años y 9 años, busco darles lo mejor que puedo para que no sufran”.

El Río Turbio está considerado como uno de los cuerpos de agua más contaminados de México, encabezando listas nacionales con hasta 13 sitios en semáforo rojo por su pésima calidad del agua; señalando que lo que alguna vez fue una fuente de vida para el Bajío, hoy es un canal que transporta metales pesados, químicos y aguas negras a lo largo de municipios como León, San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado y Abasolo.