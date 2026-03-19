Más de 100 hectáreas quemadas en sierra de Pénjamo afectan calidad de aire

El incendio en el cerro de Los Alférez y en la comunidad El Laurel dejó afectaciones de flora y fauna además de que el humo provocó una mala calidad del aire para el municipio

Redacción Notus19 marzo, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Dos incendios en la sierra de Pénjamo acabaron con más de 100 hectáreas de fauna y flora; el primero ocurrió en el cerro de Los Alférez y el segundo en la zona aledaña a la comunidad El Laurel que fue el más grande. Debido al humo, el municipio registró mala calidad del aire para este jueves.

El ayuntamiento de Pénjamo dio a conocer que personal de bomberos, guardabosques, brigadas de control de incendios forestales e instituciones como la Dirección de Medio Ambiente participaron en la mitigación de las llamas. Sin embargo, el alcance afectó tanto a la vegetación como a los ciudadanos.

La calidad del aire bajó a mala, por lo que las autoridades recomendaron evitar actividades físicas intensas al aire libre, reducir el uso de los vehículos, mantener puertas y ventanas cerradas y proteger sobre todo a adultos mayores, niños, niñas y personas con enfermedades respiratorias.

Redacción Notus19 marzo, 2026

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