Pénjamo, Guanajuato.- El cuerpo de una persona aparentemente desmembrada fue localizado en la entrada de Ojo de Agua El Sabino en la comunidad de Churipitzeo, Pénjamo. Según los primeros reportes, los restos de un hombre se encontraban cerca de una banca.

Policía Municipal, FSPE, Guardia Nacional y Ejército Mexicano se movilizaron ante el reporte de los habitantes. Personal de Oxi-Medic Emergencias AC señaló en una publicación en redes que acudió a atender el informe de una persona lesionada por arma (P. A. F.), sin embargo, al revisarla se determinó la ausencia de signos vitales.

Tras confirmar el hecho delictivo, la zona fue acordonada en espera de la Fiscalía del Estado para la apertura de la carpeta de investigación y la recolección de indicios, además del SEMEFO para el traslado de cuerpo.