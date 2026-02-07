Pénjamo de luto por fallecimiento del pediatra Hugo Ponce

Pénjamo, Guanajuato.- Pénjamo recuerda al pediatra José Hugo Ponce Araiza, quien falleció a los 71 años este viernes por la tarde a causa de un paro cardiaco. El doctor es reconocido por “ayudar a nacer” a muchos bebés y atender a varias generaciones de niños penjamenses.

De acuerdo con la información preliminar, el doctor se encontraba en el estacionamiento del restaurante “El Manolete” con su familia cuando un infarto le quitó la vida.

El municipio lamenta la pérdida de una persona que por años se dedicó a brindar atención a la población en el CESSA Pénjamo, además del Hospital Santa Aurora. El doctor daba consulta en la calle Niños Héroes a un costado de AutoZone en la zona centro.

Descrito como “un héroe”, “excelente médico y ser humano”, el pediatra fue médico de cabecera de generaciones de ciudadanos; “fue doctor de mis hijas y ahora de mi nieto. Dios lo tenga en su santa gloria”, dijo Rosa Rivera, una de las personas que lo recomendaban.