Regreso inminente del Real Oviedo a la segunda división de España

El Real Oviedo parece sentenciado a regresar a la segunda división después de su ascenso el año pasado

Redacción Notus7 febrero, 2026

Por Domingo López

España.- El Real Oviedo, equipo de la primera división de fútbol de España y propiedad del Grupo Pachuca de México parece estar sentenciado a regresar a la segunda división después de su pésimo desempeño en la actual temporada.

El equipo “carbayón” marcha en el último lugar hasta la jornada 22 de 38, en la que ya acumula 16 puntos; obtenidos de 3 victorias, 7 empates y 12 derrotas con una diferencia de goles de -22.

Lamentablemente, para los aficionados oviedistas, los directivos de Grupo Pachuca, encabezados por Jesús Martínez, no estuvieron a la altura de la situación y no armaron un equipo para competir en esta categoría, jugando prácticamente con el mismo plantel que consiguió el ascenso.

Entre los pocos movimientos que hicieron, destaca el cambio de Director Técnico a media temporada, trayendo a Guillermo Almada. Aún así, los resultados han sido prácticamente los mismos y no se ve intención de conseguir refuerzos para la segunda vuelta del campeonato.

En la primera división de España descienden cada año a segunda división los 3 últimos lugares de la tabla general.

Redacción Notus7 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información