Regreso inminente del Real Oviedo a la segunda división de España

Por Domingo López

España.- El Real Oviedo, equipo de la primera división de fútbol de España y propiedad del Grupo Pachuca de México parece estar sentenciado a regresar a la segunda división después de su pésimo desempeño en la actual temporada.

El equipo “carbayón” marcha en el último lugar hasta la jornada 22 de 38, en la que ya acumula 16 puntos; obtenidos de 3 victorias, 7 empates y 12 derrotas con una diferencia de goles de -22.

Lamentablemente, para los aficionados oviedistas, los directivos de Grupo Pachuca, encabezados por Jesús Martínez, no estuvieron a la altura de la situación y no armaron un equipo para competir en esta categoría, jugando prácticamente con el mismo plantel que consiguió el ascenso.

Entre los pocos movimientos que hicieron, destaca el cambio de Director Técnico a media temporada, trayendo a Guillermo Almada. Aún así, los resultados han sido prácticamente los mismos y no se ve intención de conseguir refuerzos para la segunda vuelta del campeonato.

En la primera división de España descienden cada año a segunda división los 3 últimos lugares de la tabla general.