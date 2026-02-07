Fallece Pancho Padro Borja, ex árbitro profesional oriundo de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El exárbitro irapuatense de la liga MX y promotor deportivo León Francisco Padró Borja, murió a la edad de 69 años. Futbolistas, amigos y familiares comenzaron a dar el luto por la sensible partida de una de las figuras de Guanajuato al ingresar al salón de la fama Guanajuato en 2020.

Las sobrinas de León Francisco Pérez Borja de nombres Priscila y Diana, actualmente son arbitras de la liga MX, siendo parte del legado que dejó el ex árbitro, ampliamente conocido como árbitro profesional de fútbol, quien inició en el arbitraje en el Colegio de Árbitros de Irapuato, debutando el 16 de febrero de 1987 en un partido Necaxa contra Morelia.