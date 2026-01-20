Pénjamo continuará con el combate de la inseguridad

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Pénjamo Yozajamby Molina señaló que en este 2026 dará continuidad al combate de la inseguridad fortaleciendo la estrategia de atacar las causas generadoras de esta.

La alcaldesa reconoció que en el municipio hacen falta que los penjamenses tengas más oportunidades de desarrollo, así como espacios deportivos, culturales y de dispersión. Molina dijo que, con la rehabilitación del parque lineal, la alberca olímpica, el parque de la calle Estrella, la puesta en marcha de la Utopía y los arreglos a la pista de tartán en la deportiva, se han dado pasos firmes para atacar las causas de la inseguridad.

Así mismo la presidenta, señaló que en próximos días se estarán poniendo en marcha la construcción o rehabilitación de parques en diferentes puntos del municipio, ya sea en comunidades o en cabecera municipal.

La presidenta dijo que, no solamente el ataque a las causas se han llevado a cabo, sino que en materia de seguridad pública, se han entregado nuevo equipamiento a los policías de la ciudad, además dijo que varios elementos han sido capacitados y han concursado por un ascenso.

Con estas acciones, se garantiza que los cuerpos encargados de la seguridad estén mejor preparados y dejó en claro que estos ascensos no tienen un corte político, sino que responden al esfuerzo de cada policía por superarse y no a los “compadrazgos”.

Además, la presidenta destacó que, se han adquirido dos patrullas más y se han cubierto el cien por ciento de los uniformes a la corporación policiaca.