Morena acusa a presidenta del DIF Irapuato de promoción política con recursos públicos

Irapuato, Guanajuato.- El Comité Estatal de Morena en Guanajuato denunció públicamente a Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Irapuato, por presuntamente realizar promoción política personalizada con recursos públicos, en una posible violación al artículo 134 de la Constitución.

Durante una rueda de prensa, representantes del partido de Regeneración Nacional señalaron que el 6 de noviembre de 2025 presentaron una denuncia formal con solicitud de medidas cautelares ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), al considerar que Valeria Alfaro, hermana de la actual presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, estaría utilizando recursos del municipio para posicionar su imagen con miras al proceso electoral de 2027.

Morena aseguró que en su denuncia acreditaron tiempo, modo, lugar, fondo y forma de la colocación de espectaculares y publicaciones en páginas oficiales con el lema “Lo que vale es la familia”, donde aparecía la funcionaria junto con niñas y niños, lo que, a su juicio, constituye propaganda personalizada financiada con dinero público.

El partido también acusó una presunta colusión del IEEG con gobiernos panistas, al señalar que, tras la presentación de la queja, los espectaculares denunciados fueron retirados en un lapso de apenas dos días. Según Morena, el propio expediente del instituto electoral señala que, al momento de la inspección oficial, los anuncios ya no estaban visibles, por lo que se declararon improcedentes las medidas cautelares.

“Es inverosímil que una autoridad que debe fungir como árbitro permita que se cargue la balanza. Alguien avisó para que se retiraran los espectaculares”, acusaron.

Asimismo, Morena refutó el argumento de que Valeria Alfaro sea únicamente una miembro honorífica sin acceso a recursos públicos. Citando información oficial del propio municipio, señalaron que, aunque no recibe salario, sí cuenta con personal de apoyo, como auxiliar administrativa, asistente y chofer, además de vehículo oficial, equipo de cómputo, telefonía, mobiliario e insumos, todos financiados con recursos públicos.

Finalmente, el partido reprochó que el IEEG haya admitido la denuncia únicamente ante el órgano fiscalizador, pero sin conceder medidas cautelares, lo que permitiría, según dijeron, que continúe el uso de recursos públicos en favor de una promoción personal indebida.