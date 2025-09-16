Pénjamo conmemora el 16 de septiembre con desfile multitudinario encabezado por la alcaldesa

Pénjamo, Guanajuato.- Con gran entusiasmo y una excelente respuesta por parte de las familias penjamenses, este martes se llevó a cabo el tradicional desfile conmemorativo del 16 de septiembre, encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina y los integrantes del H. Ayuntamiento.

El recorrido, que transitó por las principales calles de la ciudad, reunió a miles de ciudadanos que se dieron cita para rendir homenaje a los héroes de la Independencia y reafirmar su identidad nacional.

En el desfile participaron los regidores Shahairy Cerda Lemus, Katia Susana Alvarado Hernández, Leticia Arroyo Rodríguez, José Eduardo Martín Rojo, Ana Paola Olmedo Velázquez, Luis Alberto Reyes Valle, Daisy Lizbeth Villalobos Magaña y Francisco Javier Pérez Cervantes, quienes acompañaron a la alcaldesa en esta conmemoración patria.

El desfile cívico-militar contó con la participación de 5,750 personas distribuidas en 20 contingentes, entre los que destacaron el del H. Ayuntamiento, los directores y subdirectores de la administración pública municipal, unidades del Ejército Mexicano, así como alumnos, docentes y personal de instituciones educativas tanto de la cabecera municipal como de comunidades rurales, quienes con orgullo y disciplina rindieron homenaje a los héroes de la patria.

No podía faltar la representación de la belleza penjamense, con la presencia de la reina Maheva Ríos y las princesas Isabela Arroyo y Jenny Flores, quienes engalanaron el evento.

De manera especial, se incluyó la representación del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, orgullosamente originario de Pénjamo, evocando el histórico Grito de Dolores que dio inicio a la lucha por la independencia nacional.

Durante el recorrido, las familias expresaron su cariño y respaldo a las autoridades municipales. Cabe destacar que la conmemoración se extendió también a la delegación de Santa Ana Pacueco, donde por primera vez una presidenta municipal encabezó el tradicional acto del Grito de Independencia, consolidando una participación histórica en ambas localidades.

Con este desfile, Pénjamo reafirmó su espíritu cívico y su orgullo de ser parte de la historia de México.