Hallan restos humanos en la comunidad de Taretán, Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que la mañana de este miércoles se recibió, a través del sistema de emergencias 9-1-1, el reporte sobre el posible hallazgo de restos humanos en la comunidad de Taretán.

Al acudir al lugar, en la calle Aquiles Serdán, autoridades de los tres niveles de gobierno confirmaron el hecho y procedieron a resguardar el área. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento del caso y mantener acciones permanentes que fortalezcan la seguridad de las y los irapuatenses.