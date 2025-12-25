Muy mala calidad del aire en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La calidad del aire en Irapuato fue catalogada como muy mala, de acuerdo con los registros de la estación de monitoreo ubicada en la central de Bomberos, lo que encendió la alerta entre las autoridades municipales por los riesgos que esto representa para la salud de la población.

Según la información obtenida, el incremento en los niveles de partículas contaminantes está relacionado principalmente con la quema de pirotecnia y la realización de fogatas durante las celebraciones navideñas, prácticas que se intensifican en esta temporada y que afectan directamente la atmósfera del municipio.

Las partículas suspendidas, especialmente las PM10 y PM2.5, alcanzaron concentraciones elevadas, provocando una disminución significativa en la calidad del aire, situación que puede generar afectaciones respiratorias, sobre todo en personas vulnerables.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar realizar actividades físicas al aire libre, así como a extremar cuidados en grupos considerados de riesgo, como niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia y la quema de fogatas, con el fin de reducir las emisiones contaminantes y prevenir daños a la salud pública, mientras se mantiene un monitoreo constante de la calidad del aire en el municipio.