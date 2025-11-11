Pénjamo celebra su 483 aniversario con actividades deportivas, culturales y artísticas

Pénjamo, Guanajuato.- En el marco del 483 aniversario de la fundación de Pénjamo, este lunes se realizaron diversas actividades que combinaron deporte, historia, arte y cultura, logrando reunir a familias penjamenses en un ambiente lleno de identidad y tradición.

La jornada inició por la mañana con el Cuadrangular de Cachibol en el Jardín Ana María Gallaga, donde equipos locales participaron en un encuentro amistoso que promovió la activación física y la convivencia entre generaciones.

Posteriormente, en la Presidencia Municipal se llevó a cabo la conferencia “483 años de historia”, en la que se destacó la riqueza cultural e histórica del municipio y su evolución a lo largo de los siglos.

Por la tarde, el Jardín Ana María Gallaga se convirtió en el escenario principal para las expresiones artísticas. La Sinfónica de la Casa de Cultura ofreció una emotiva presentación que deleitó al público con su talento.

Más tarde, se realizó una muestra y clase de baile folklórico, en la que participaron grupos locales y asistentes que se animaron a aprender algunos pasos tradicionales. Finalmente, la celebración cerró con una muestra de baile de salón y baile moderno, combinando elegancia, energía y juventud.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal de Pénjamo reafirma su compromiso por promover la cultura, la historia y el deporte como pilares del desarrollo social y comunitario.

GALERÍA