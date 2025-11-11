“Gracias por dar Vida 2025”: Reconocen a familias que autorizaron la donación de órganos

León, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció este lunes a las familias guanajuatenses que, en un acto de profundo amor y solidaridad, autorizaron la donación de órganos y tejidos de sus seres queridos, permitiendo salvar y transformar vidas en el estado.

En la ceremonia “Gracias por dar Vida 2025, Honor y Respeto a quienes regalan amor y esperanza”, realizada en la Explanada del Teatro del Bicentenario, se entregó un Árbol de la Vida a cada familia como símbolo de renacer, continuidad y esperanza.

“A todas las familias donadoras, este Gobierno de la Gente que me honro encabezar les reconoce como ejemplo de humanidad, de generosidad, de amor. Gracias hoy a su decisión Guanajuato multiplica la vida, refuerza la confianza en su sistema de salud y demuestra que la solidaridad es la fuerza que nos mueve hacia un nuevo comienzo. Este homenaje honra a quienes, en medio del duelo, tomaron la decisión de convertir la pérdida en una nueva oportunidad para otras personas”, dijo la Mandataria Estatal.

La donación de órganos es uno de los gestos más significativos de altruismo. Gracias a estas familias, Guanajuato se mantiene entre las cinco primeras entidades del país en donación por muerte encefálica, consolidándose como un referente nacional en esta materia.

De acuerdo con el Sistema de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), al tercer trimestre de 2025, en el estado se registraron 240 trasplantes, de los cuales 142 fueron de riñón y 97 de córnea, resultado de 114 donadores multiorgánicos que aportaron 351 órganos y tejidos, cambiando la vida de cientos de personas.

Este logro es posible gracias al Programa Hospital Donante, implementado en los hospitales de León, Celaya e Irapuato, donde la procuración de órganos se integra como una actividad institucional y de calidad médica.

Asimismo, la Gobernadora destacó que Guanajuato es la única entidad en el país que garantiza medicamentos inmunosupresores gratuitos durante un año a pacientes trasplantados sin seguridad social, a través del programa “Cuidando mi Trasplante”.

Durante la ceremonia, se compartieron testimonios de familiares donadores y personas receptoras, además de rendirse homenaje a los llamados “Héroes Custodios”, personal médico, de enfermería y de seguridad que acompañan los procesos de donación y trasplante.

“Hoy quiero agradecerles de todo corazón, porque donar órganos no es perder a un ser querido, es multiplicar su presencia en el mundo. Gracias a todas y todos por dar Vida”, finalizó la Gobernadora de Guanajuato.