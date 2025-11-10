441 muertes por accidentes en moto en Guanajuato; buscan fortalecer la seguridad

Guanajuato, Guanajuato.- Dudas sobre la disposición de usar casco certificado, licencias de manejo, seguro contra accidentes obligatorio y la necesidad de crear conciencia vial fueron los principales temas abordados en la Casa Legislativa, en lo que constituye el último foro de Consulta “Fortalecimiento y Seguridad en el uso de las motocicletas”, como parte del análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, para ampliar y fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general, mediante el uso adecuado de cascos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios, aditamentos luminosos indispensables y la prohibición del uso de motocicletas para la prestación de servicios de transporte sin ruta fija, estas consultas se desarrollaron en León, Moroleón y Celaya.

Participaron las dependencias públicas de Conectividad y Movilidad del Estado; de la Coordinación General Jurídica y Seguridad Pública de la capital. Abordaron la importancia de la educación vial en talleres o actividades en educación básica; la viabilidad de crear dos tipos de licencias conforme al cilindraje (profesional y particular); la suma de 441 defunciones por accidentes en motocicleta en lo que va del año; la incidencia de accidentes en moto por tipo de cilindraje; la importancia de la portación de cascos de motocicleta certificados; los operativos en puntos fijos y estratégicos y la necesidad de crear un registro y padrón único estatal.

También participaron la asociada Senior de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas de UBER México; Motociclistas Unidos de Guanajuato, la comunidad de conductores de motociclistas por App en Guanajuato, de la plataforma Indrive, la asociación civil Héroes Sin Capa; el sindicato SICONVESE y entre sus planteamientos está no eliminar las plataformas de movilidad en moto debido a su colaboración con las fiscalías y ministerios públicos, por lo cual se propuso su regulación con cuatro elementos: registro público obligatorio, capacitación, curricular, seguro obligatorio y supervisión de la norma.

Hablaron de la seguridad de movilidad por género; un estudio integral de movilidad en zonas críticas del estado, campañas de sensibilización vial y contaminación sonora que producen las motocicletas modificadas, señalización vial, entre otros aspectos.

La diputada morenista María Eugenia García Oliveros señaló que en los últimos 7 años en la entidad se ha registrado un aumento del 103% de motocicletas en Padrón Vehicular de la Secretaría de Finanzas, lo que habla de su popularidad por distintos motivos, y que ese incremento trae otros riesgos como los accidentes de tránsito.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco, presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, externó que con este foro se concluyen estos espacios de participación ciudadana sobre la materia, que es el cuatro y que con esto daban cumplimiento al objetivo de escuchar, compartir y recoger las diferentes visiones respecto a la propuesta en comento. Agregó que la construcción de una mejor movilidad no depende únicamente de las leyes sino de la colaboración entre la ciudadanía, las autoridades, las personas especialistas en la materia y quienes día a día viven los retos de transitar en las calles y también de ejecutar la ley.

La presidenta municipal de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez, expresó que, desde su administración, se trabaja en enfoques muy particulares, pues el municipio tiene calles angostas, túneles y pendientes que hacen de la movilidad un reto diario que requiere una política de corresponsabilidad vial. Cabe señalar que este municipio es de los que tienen mayor incidencia en accidentes, robos y uso de motocicletas para fines delictivos.

El morenista Ernesto Millán Soberanes comentó que requiere un apartado especial la identificación y regulación de cascos certificados, así como detectar aquellos comercios que venden estos artículos sin contar con las normas nacionales e internacionales establecidas.

El panista Rolando Fortino Alcantar Rojas, recordó que la propuesta contempla temas fundamentales para mejorar la seguridad y la convivencia vial; uso de cascos certificados, incorporación de elementos reflectantes y dispositivos luminosos, reducción de la contaminación acústica, fortalecimiento de las campañas de educación y cultura Vial y la prohibición del servicio de transporte sin ruta fija en motocicletas, dijo que estos foros son una muestra Clara de que la legislación se enriquece cuando se escucha a la gente.

Estuvieron presentes también el subsecretario de Conectividad y Movilidad, Francisco de Anda Orellana; de la Coordinación General jurídica, Abril Villegas Hernández; el secretario de Seguridad de Guanajuato capital, Samuel Ugalde García; la asociada senior de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas UBER México, Emma Aurora Vassallo Medina; la coordinadora de Políticas Públicas de Indrive, Karla Miguel Arreola; el representante del Sindicato de conductores de vehículos de servicio, Jesús Tapia; de la Asociación Héroes Sin Capa, Luis Francisco Morales Álvarez; de la comunidad de conductores de motocicleta por apps en Guanajuato, Ignacio Aranda Vences; de Motociclistas Unidos de Guanajuato, Christian Arrona y de la Asociación URBE, Ernesto Ramírez García.