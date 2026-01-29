Dejan persona sin vida en entrada de Villagrán

Villagrán, Guanajuato.- Unas persona sin vida, maniatada y con signos de violencia fue encontrada en la carretera Panamericana, a un costado de los arcos de la entrada de Villagrán. La persona identificada como masculino, según la presidenta Cinthia Teniente, después de casi medio año sin incidencia delictiva, “es muy altamente probable que no sea originario” del municipio.

El hallazgo fue alertado por personas que transitaban por la zona. Elementos de Seguridad Ciudadana se movilizaron, confirmando la presencia de una persona sin signos vitales entre la maleza, a un costado de la carretera federal. Pantalón de mezclilla, tenis, y lo que parecía ser una chamarra oscura, fue lo primero que sobresalía.

Ante el hecho, Cinthia Teniente se pronunció, ya que, de acuerdo con la alcaldesa, transcurrió “Después de 6 meses de que en Villagrán no se reportara sucesos que marcaran la incidencia delictiva”. Con ello, expresó que la víctima del homicidio posiblemente procedería de otro lugar, no del municipio.

De igual manera, expresó:

“quiero decirles que los cuerpos que hasta hace unos meses dejaban sobre la misma carretera, pero en los límites con el vecino municipio de Salamanca, ninguno de ellos fue originario de Villagrán.

Aun así, pediré el apoyo a las fuerzas del Estado y la federación para que haya más vigilancia.”