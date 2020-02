“Pendeja”, así expresa regidor de MORENA de Pénjamo, contra senadora

Pénjamo, Guanajuato.- “Pendeja”, así se expresó el regidor de MORENA, Rigoberto Elizarraras, en Pénjamo contra de la senadora Panista Martha Cecilia Márquez Alvarado, luego de que esta emitió su postura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso parecería mínimo, porque fue en redes sociales, pero hay que recordar que existe una convocatoria por el Paro Nacional Feminista, convocado para este próximo 09 de marzo, para manifestar su rechazo en contra de la violencia contra las mujeres.

El regidor de MORENA, Rigoberto Elizarrarás no es el único caso en Pénjamo que presuntamente se ha manifestado de maneras despectiva, hiriente y denigrante en contra de una mujer, pues anteriormente lo había hecho el ahora también simpatizante del mismo partido, Alejandro Flores “El Puma”.

En mayo del año 2015, Alejandro Flores “El Puma” que en ese momento buscaba ser diputado por el PAN, cargo al que llegó, en un acto de campaña dijo que no sabía si era mujer u hombre la candidata de otro partido en son de burla,

“…ni siquiera pertenece a Pénjamo, pertenece a Abasolo, ta’ bien es mexicana, no sé si sea mujer, dicen pues, no me consta, pero la verdad yo si les quiero comentar eso”, dijo el 10 de mayo, día de las madres en el año 2015, Alejandro Flores Razo, candidato a la diputación local por el Distrito XVII al mofarse de la “preferencia sexual” de su adversaria priista.