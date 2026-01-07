Mujer “pepenadora” abandona misil frente a estación de Bomberos en León

El hallazgo de un artefacto oxidado activó protocolos de seguridad, cierres viales y la intervención de cuerpos especializados

Redacción Notus7 enero, 2026

León, Guanajuato.- Momentos de tensión se vivieron en la colonia Villas de San Juan luego de que un mortero oxidado fuera dejado frente a la Estación de Bomberos número 6, ubicada sobre el bulevar La Luz, lo que obligó a la activación inmediata de protocolos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer que recolecta cartón dejó el objeto en la entrada de la estación y se retiró del lugar. Al detectar el artefacto, el personal de Bomberos notificó a las autoridades y aplicó las medidas preventivas para evitar riesgos a la población.

La zona fue acordonada y se realizaron cierres parciales a la circulación, mientras elementos de Policía Municipal, Tránsito y fuerzas federales aseguraban el perímetro. Como medida de contención, el objeto fue cubierto de manera preventiva en lo que arribaban especialistas en manejo de explosivos.

Horas después, personal capacitado retiró el mortero, lo que permitió restablecer gradualmente la normalidad en la zona.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no manipular objetos sospechosos y reportarlos de inmediato al número de emergencias, con el fin de prevenir accidentes y proteger a la comunidad.

