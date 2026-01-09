Presente el Congreso del Estado de Guanajuato en la Feria de León 2026

León, Guanajuato.- El Congreso del Estado de Guanajuato montó su “stand de conocimientos” en la Feria de León 2026. El objetivo principal es fortalecer la cercanía con la ciudadanía y promover el conocimiento del quehacer legislativo.

El stand ofrece una experiencia educativa y lúdica que permite a las y los visitantes conocer datos importantes del Poder Legislativo de la entidad, como sus atribuciones y su relevancia en la vida pública del estado, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, contenido multimedia y preguntas y respuestas dinámicas presentadas por el personaje animado Parlito.

La experiencia inicia con un video introductorio que continúa con un juego interactivo de tres niveles de dificultad, en el que pueden participar hasta tres personas por turno, fomentando el aprendizaje dinámico con un espacio ambientado como el Salón del Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, lo que permitirá a la ciudadanía identificar y reconocer el lugar donde se desarrollan las sesiones legislativas.

La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada Angélica Casillas Martínez, enfatizó en la importancia de que la sociedad en general pueda conocer las actividades de sus representantes, así como de disfrutar las diferentes actividades que se viven en las fiestas de enero.

El stand se ubica en la zona B1 local 7 del pasillo principal del Poliforum, junto a la entrada principal y estará en funcionamiento todos los días de actividad de la Feria de León en un horario de 10:00 a.m. a 8:30 p.m.

En el evento estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez (presidenta del Congreso) y Karol Jared González Márquez; así como los diputados Rolando Fortino Alcantar Rojas, Jesús Hernández Hernández, Alejandro Arias Ávila y Rodrigo González Zaragoza.