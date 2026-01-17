Partido del Irapuato se jugará a puerta cerrada por sanciones

Irapuato, Guanajuato.- El Club Deportivo Irapuato informó de manera oficial que el partido correspondiente a la Jornada 2 de la Liga de Expansión, programado para el sábado 17 de enero a las 7 de la noche, frente a Leones Negros, se llevará a cabo a puerta cerrada en el Estadio Sergio León Chávez.

A través de un comunicado, la directiva del club señaló que ha cumplido en todo momento con los reglamentos y lineamientos de seguridad establecidos por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga de Expansión. No obstante, indicó que autoridades municipales solicitaron requerimientos adicionales que, de acuerdo con el club, rebasan los estándares federativos, lo que impide contar con las condiciones necesarias para permitir el acceso del público.

El Club Deportivo Irapuato reconoció que la decisión resulta dolorosa para la institución y su afición, pero aseguró que se tomó de manera responsable, priorizando la seguridad de los asistentes y sus familias, ante la falta de un marco de colaboración que garantice el desarrollo del evento en condiciones razonables.

Respecto a los boletos adquiridos, el club informó que el reembolso se realizará en la Taquilla 6 del Estadio Sergio León Chávez, el mismo sábado 17 de enero, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, presentando los boletos físicos.

Finalmente, la institución agradeció el respaldo de su afición y reiteró que el proyecto deportivo continúa firme, destacando que el equipo se mantiene enfocado en competir con honor y defender sus colores, más allá de las circunstancias.