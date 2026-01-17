Masacre en anexo Los Marginados; 2 muertos y 6 heridos

San Felipe, Guanajuato.- Dos hombres perdieron la vida y al menos 6 más están graves, luego de un grupo armado ingreso al Anexo Los Marginados y comenzó a dispararles, en San Felipe.

Según el reporte de las autoridades, la “masacre” ocurrió en la madrugada cuando al menos dos personas con armas largas, llegaron al anexo y con violencia lograron ingresar, pese a que había tres veladores.

Ya en el interior los presuntos asesinos, comenzaron a disparar a los anexados, perdiendo la vida uno de ellos en el lugar; el cuerpo de la víctima quedó tendida en el suelo.

Acto seguido los aparentes sicarios huyeron sin ser detenidos y a la par los lesionados, quedaron en el anexo, mientras llegaban socorristas para llevarlos a recibir atención médica.

De los lesionados uno de ellos murió en el hospital de San Felipe y otros 6 más fueron ingresados en código rojo, es decir, con lesiones que ponen en riesgo la vida.

El lugar, fue acordonado y resguardado por elementos de Seguridad Pública, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaba a recabar indicios de lo que había pasado, aunque se desconoce la identidad de las personas agredidas y otros datos.