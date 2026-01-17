92 abejas se van de intercambio a Suecia, Francia y Japón

Guanajuato, Guanajuato.- Para inaugurar el semestre enero-junio del presente año, la Universidad de Guanajuato (UG) realizó un encuentro intercultural con las y los estudiantes participantes del Programa de Movilidad e Intercambio (PMI), quienes disfrutaron una convivencia junto a autoridades universitarias.

Este encuentro inicia la semana de inducción para quienes realizarán una estancia en “la Colmena” durante este periodo. A la par, este evento permite despedir a quienes vivirán una experiencia académica fuera de la UG.

Este año, la UG recibe a 27 estudiantes (20 mujeres y 7 hombres), 18 de nacionalidad extranjera y 9 de nacionalidad mexicana, quienes se integrarán al Campus Guanajuato (24), Campus León (2) y Campus Irapuato-Salamanca (1), provenientes de 19 instituciones: 9 de México, 7 Francia, 7 de Japón, 2 de Colombia, 1 de Italia y 1 de Estados Unidos.

En cuanto a las “abejas” que parten a otras universidades, el total es de 92 participantes (56 mujeres y 36 hombres), provenientes de los cuatro campus universitarios y con destino a 41 instituciones en 18 países: 20 de España, 13 de Chile, 11 de Colombia, 6 de Alemania, 5 de Suecia, 4 de Austria, 4 de Argentina, 4 de Brasil, 3 de Portugal, 3 de República de Corea, 3 de Costa Rica, 3 de República Dominicana, 3 de Uruguay, 2 de México, 2 de Canadá, 2 de Italia, 2 de Noruega, 1 de Japón y 1 de Francia.

Con el objetivo de fomentar la interculturalidad, el entendimiento mutuo y la reflexión entre las juventudes nacionales y extranjeras, se realizaron dinámicas dirigidas por el equipo de la Dirección de Internacionalización de la UG.

Durante el encuentro, la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, celebró el incremento en el número de participantes en este programa. También reconoció el esfuerzo de cada estudiante, así como el apoyo de sus familias, que les permiten vivir esta significativa experiencia.

Igualmente, la Secretaria Académica de la UG, Dra. Diana del Consuelo Caldera González, invitó a la comunidad estudiantil a aprovechar esta oportunidad de crecimiento personal, enfrentando los miedos y adquiriendo herramientas para el mejoramiento de su entorno.

La Directora de Internacionalización, Mtra. Adriana Aguilera Arrieta, fue la encargada de dar la bienvenida, quien enfatizó la riqueza de experimentar la cultura propia y de otras latitudes, contando con el apoyo del personal universitario.

El Programa de Movilidad e Intercambio es un pilar en la estrategia de internacionalización de la UG, el cual se ha mantenido a lo largo de más de 25 años contribuyendo a la calidad académica y a crear un ambiente intercultural en los campus y sedes universitarias.

Las estancias de movilidad académica promovidas por la UG pueden ser de tres tipos: cursos semestrales con reconocimiento de créditos, programas de doble titulación y cursos para el mejoramiento del idioma e inmersión cultural.

Entre los beneficios del PMI, destacan las becas institucionales, los servicios bibliotecarios, de salud y orientación psicológica, actividades deportivas y culturales; condonación de inscripción en la institución de destino y descuentos en seguro internacional; asesoría en asuntos legales y migratorios, hospedaje, transporte y alimentación; así como tutoría y asesoría respecto a la selección de cursos y sistemas de créditos y calificaciones.