Vinculados a proceso 3 “ladrones” de vehículo en San José Iturbide

San José Iturbide, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, tras un trabajo de investigación y debido a la solidez de los elementos presentados, un juez de control vinculó a proceso a tres sujetos imputados por el delito de robo calificado, ocurrido el pasado 13 de septiembre del 2025 en el municipio de San José de Iturbide.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:00 horas, cuando la víctima llegó a un parador ubicado sobre la carretera federal 57, con dirección de San Luis Potosí a Querétaro, en la región del mencionado municipio. La víctima viajaba a bordo de una camioneta con placas del estado de San Luis Potosí. En ese momento, los imputados, identificados como SEBASTIAN JESEL “N”, CARLOS MANUEL “N” y SAÚL ALEJANDRO “N”, arribaron al lugar y, utilizando medios violentos, despojaron a la víctima de la camioneta.

Los sujetos se dieron a la fuga con dirección al Estado de Querétaro, donde fueron detenidos posteriormente, y se aseguró el vehículo sustraído. Derivado de la rápida actuación de las autoridades, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la cumplimentación de la orden de aprehensión en contra de los detenidos, quienes fueron presentados ante el juez competente.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, se concedieron dos meses para la investigación complementaria. Además, se decretó prisión preventiva oficiosa para los imputados, medida que se mantendrá durante el tiempo que dure el proceso judicial.