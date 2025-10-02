Escuadrón Antiextorsión rescata a tres víctimas de secuestro virtual en Guanajuato

Guanajuato.- El Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado rescató a tres víctimas de secuestro virtual en los municipios de León, Valle de Santiago y Acámbaro, gracias a reportes realizados en la línea 800 TECUIDO (800 832 8436) y el 911.

En León, el 23 de septiembre, se atendió el caso de un adolescente reportado como secuestrado tras recibir llamadas intimidatorias. Las labores de búsqueda permitieron localizarlo sano y salvo en menos de dos horas, confirmándose que había sido engañado para salir de su domicilio.

Ese mismo día, en Valle de Santiago, un adulto mayor fue reportado como desaparecido después de acudir a una reunión. Posteriormente, su familia recibió llamadas de extorsión. El operativo del Escuadrón permitió ubicarlo con bien en menos de 24 horas y ofrecer acompañamiento especializado para prevenir nuevos intentos de fraude.

El tercer caso ocurrió el 29 de septiembre en Acámbaro, cuando un padre de familia recibió amenazas telefónicas en las que escuchó la voz de su hijo adolescente. La intervención inmediata permitió localizar al menor en buen estado el mismo día.

De acuerdo con la institución, de octubre de 2024 al 20 de septiembre de 2025, las acciones del Escuadrón Antiextorsión han evitado pérdidas económicas por más de 55.8 millones de pesos, lo que representa familias que conservaron su patrimonio y negocios que continuaron en operación.