Despiden con honores a policía estatal fallecida en accidente en la Irapuato–Abasolo

Guanajuato, Gto.- Autoridades estatales y familiares despidieron con honores a la Policía A, Elena, integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quien falleció en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Irapuato–Abasolo.

Durante la ceremonia luctuosa, el secretario de Seguridad y Paz señaló que ningún elemento que honre el uniforme debe partir en silencio, al reconocer la labor y compromiso de la oficial, quien durante casi ocho años formó parte de la corporación estatal.

La agente fue despedida por sus tres hijos y familiares, quienes, junto a compañeros de corporación, le rindieron un homenaje acompañado de un prolongado aplauso en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público.

Autoridades recordaron que febrero representaba un mes significativo en la vida de la oficial, ya que el día 28 celebraba su nacimiento y el 14 de febrero de 2018 ingresó a las FSPE. En las mismas instalaciones donde se formó, se destacó su responsabilidad y vocación por la seguridad y la paz en Guanajuato.

Durante el acto, el secretario de Seguridad y Paz subrayó que la agente logró equilibrar su labor profesional con su papel como madre, lo que calificó como un ejemplo de entrega, valentía y sentido del deber.

El homenaje incluyó una guardia de honor encabezada por mandos de la corporación, entre ellos el subsecretario de Seguridad, el comisario en jefe de la Policía Estatal de Caminos y el comisario de las FSPE. La banda de guerra ejecutó el toque de silencio, seguido del pase de lista en memoria de la oficial.