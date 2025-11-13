Para un campesino ir a la Expo Agroalimentaria le costaría producir 440 kilos de maíz

Irapuato, Guanajuato.- El costo del boleto solamente para ingresar a la Expo Agroalimentaria, podría traducirse o es el equivalente a 95 kilogramos de maíz, para un campesino que “no ha logrado mejorar el precio del grano y que, para obtener ese dinero, pasaría meses cultivando”.

En total en promedio una persona se gastaría 1 mil 850 pesos con una comida y un refresco, para poder asistir los 4 días, eso solamente para conocer lo que se oferta en el interior, sin considerar otros factores, como gasolina, otra comida o si son varios de la misma zona.

En términos de maíz, los 1 mil 850 pesos, equivalen a 440 kilos de maíz, considerando que ese es el precio que los “industriales” han estado pretendiendo pagar a los productores; el tiempo de cultivo del maíz, desde la siembra hasta la cosecha, varía entre 70 y 140 días, algo así como 4 meses y medio para sacar el maíz a la venta.

Según la guía para visitar la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2025, dice que “Irapuato se convierte una vez más en la capital mundial de los agronegocios”, es decir, se supone que todo lo relacionado con el campo, con maquinaria, granos, fertilizantes, entre otros.

El tema es que, al parecer, la Expo Agroalimentaria que estaba diseñada en sus orígenes para “reforzar el campo mexicano” y en el que había una gran participación de productores no sólo de Guanajuato, sino de otros estados, podría decirse que actualmente es para los “industriales agrícolas”.

Aunque existe una gran participación de productores y empresarios agrícolas, el grueso de los campesinos, podría señalarse que no es para ellos, inclusive su ingreso en equivalentes a maíz, están muy por encima de lo que actualmente reciben por sus granos.

Por ejemplo, en la página web, dice que la preventa online tuvo un costo de 300 pesos y en taquilla 400 pesos válido para los 4 días del evento, pero hay que sumar que para autos particulares, son 150 pesos por día de estacionamiento o 300 pesos por día para transporte de personal, más la comida o bebidas que ronda en los 250 pesos por persona, por algo sencillo.

La Expo Agroalimentaria “tiene ganancias” de 2 veces del maíz que se produce en México en un año, con “apoyo” del Gobienro Federal

Aunque el costo de un stand en la Expo Agroalimentaria Irapuato no está especificado públicamente, varía según el tamaño y la ubicación, dice que hay 850 expositores, divididos en 60 hectáreas de parcelas demostrativas e invernaderos tecnológicos y tiene alrededor de 120 mil visitantes.

En relación a esta información el ingreso supuestamente solamente por las entradas y estacionamientos de es 222 millones de pesos, lo que es similar a 52 millones 857 mil 142 toneladas de maíz, enfatizando que en México se producen 27 millones de toneladas de maíz al año, algo así como la producción de más de 2 años de maíz de toda la república mexicana en 4 días.

El tema es que la Expo Agroalimentaria, de acuerdo su portal también tiene ayuda (no se dice en qué medida económica) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal que aporta a un evento que al parecer solamente es para aquellos campesinos o empresarios que podrían ser los que paguen esos 440 kilos de maíz para ingresar.