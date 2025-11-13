SCJN desecha amparos de Grupo Salinas; el “Tío Richie” deberá pagar adeudos fiscales

La Corte rechazó recursos de Elektra y dejó firmes las resoluciones fiscales

Redacción Notus13 noviembre, 2025

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este jueves diversos amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, lo que implica que la compañía deberá cubrir sus adeudos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante una sesión pública, los ministros de la Corte discutieron y resolvieron los recursos presentados por Elektra, una de las empresas del grupo, en torno a los litigios fiscales que mantiene con la autoridad hacendaria.

La ministra Lenia Batres Guadarrama dio a conocer parte de las resoluciones a través de sus canales oficiales, donde informó sobre el desechamiento de los amparos y la determinación del máximo tribunal de mantener firmes las resoluciones previas.

Con esta decisión, la SCJN ratifica la obligación del conglomerado empresarial de saldar los adeudos pendientes con el SAT, cerrando un capítulo en la serie de procesos legales que Grupo Salinas ha promovido en los últimos años para impugnar dichas determinaciones fiscales.

