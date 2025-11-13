MAC alerta de “hostigamiento” de CONAGUA a productores

El movimiento campesino lanzó un comunicado para advertir sobre presuntas multas y clausuras de pozos con el fin de “culpar” a agricultores por la crisis del agua

Redacción Notus13 noviembre, 2025

México.- De acuerdo a un comunicado compartido por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), CONAGUA busca “culpar” a los productores por la sequía y crisis de agua actual. Al parecer en operativos de supuesta revisión de pozos, causando hostigamiento se plantean multas y clausuras por la sobreexplotación del recurso.

Ante estos hechos, y con la reforma a la Ley de Aguas que se encuentra en proceso de aprobación ante el congreso, y a la que los campesinos han manifestado su oposición por ignorar el uso agrícola del agua, el movimiento aportó una serie de pasos a seguir en caso de presentar una situación de este tipo.

El MAC advierte que antes de llegar a solicitar un amparo legal, se deben tomar medidas de prevención, comenzando por solicitar una orden de visita con datos como la fecha correcta, nombre y dirección exacta del pozo o del predio. Así como también solicitar a dos personas que funjan como testigos, grabar en video y contestar únicamente lo necesario.

“No nos oponemos a la ley, ¡NOS OPONEMOS AL ABUSO Y AL HOSTIGAMIENTO!

Quieren justificar la crisis del agua clausurando y multando al campesino, en lugar de perseguir a los verdaderos huachicoleros y a las industrias que sobreexplotan sin medida”.

Redacción Notus13 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información