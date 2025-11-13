MAC alerta de “hostigamiento” de CONAGUA a productores

México.- De acuerdo a un comunicado compartido por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), CONAGUA busca “culpar” a los productores por la sequía y crisis de agua actual. Al parecer en operativos de supuesta revisión de pozos, causando hostigamiento se plantean multas y clausuras por la sobreexplotación del recurso.

Ante estos hechos, y con la reforma a la Ley de Aguas que se encuentra en proceso de aprobación ante el congreso, y a la que los campesinos han manifestado su oposición por ignorar el uso agrícola del agua, el movimiento aportó una serie de pasos a seguir en caso de presentar una situación de este tipo.

El MAC advierte que antes de llegar a solicitar un amparo legal, se deben tomar medidas de prevención, comenzando por solicitar una orden de visita con datos como la fecha correcta, nombre y dirección exacta del pozo o del predio. Así como también solicitar a dos personas que funjan como testigos, grabar en video y contestar únicamente lo necesario.

“No nos oponemos a la ley, ¡NOS OPONEMOS AL ABUSO Y AL HOSTIGAMIENTO!

Quieren justificar la crisis del agua clausurando y multando al campesino, en lugar de perseguir a los verdaderos huachicoleros y a las industrias que sobreexplotan sin medida”.