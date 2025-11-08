Irapuato logró el cuarto lugar del campeonato

Zacatecas, Zacatecas

La Trinca Fresera del Irapuato logró valioso empate ante Mineros de Zacatecas y logró el cuarto lugar en la tabla general del campeonato.

En un primer tiempo en donde la Trinca Fresera salió a proponer el juego, poniéndose al frente al minuto 10 por conducto del “Benja” Sánchez.

Sin embargo, los Mineros respondieron de manera contundente clavando dos goles en cinco minutos, al 21 y al 25 Luis Razo puso al frente a los zacatecanos.

Para el segundo tiempo el Irapuato se lanzó al frente y al minuto Jaziel Ruiz incrustó el balón al fondo de las redes mineras logrando empatar el marcador.

El árbitro del partido al acercarse el minuto 90 decidió añadir 9 minutos que resultaron tensos dado que el equipo de casa se lanzó a buscar la puerta fresera, sin embargo, la defensa de la Trinca logró contrarrestar los embates y sacó un valioso empate que posiciona a los Freseros en la cuarta posición de la tabla general, lo que implica que la Trinca recibirá en casa el juego de vuelta de los cuartos de final.