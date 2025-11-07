Guanajuato sede del Festival Internacional Bolero

La Casa de los Secretos dará “vida” al legado musical de José Luis Caballero, bajo la dirección de Alma Caballero y el Auditorio Renacimiento, serán los recinto

Redacción Notus7 noviembre, 2025

Guanajuato, Gto.- San Migueel de Allende y León serán las sedes de la tercera edición del Festival Internacional Bolero Guanajuato 2025. La Casa de los Secretos dará “vida” al legado musical de José Luis Caballero, bajo la dirección de Alma Caballero y el Auditorio Renacimiento, serán los recintos.

Desde 1988, La Casa de los Secretos en San Miguel de Allende, Guanajuato, ha sido un foro cultural privado dedicado a preservar y difundir el bolero como una de las expresiones musicales más significativas de la tradición México-Cubana.

Inspirada por la misión de su padre José Luis Caballero, Alma Caballero decidió crear los Encuentros de Bolero, que gracias al apoyo del público evolucionaron hasta convertirse en el Festival Internacional Bolero Guanajuato.

En esta tercera edición, el festival se expande a dos sedes: León y San Miguel de Allende, fortaleciendo los lazos entre México y Cuba a través de la música.

En León “Las Obras Maestras del Bolero” estarán en el Auditorio Renacimiento, este próximo Jueves 14 de noviembre en punto de las 19 hrs donde se podrá disfrutar de las voces de Maritza Montero y Magda Macle, acompañadas por los increíbles músicos Alfred Thompson (reconocido por participar con Buena Vista Social Club), Dairon Vázquez, Beto Gómez todo esto bajo la dirección de Ricardo Benítez.

El concierto + Brunch 2  “Homenaje a José Luis Caballero” en La Casa de los Secretos, Atotonilco, San Miguel de Allende se llevará a cabo en el domingo 16 de noviembre al mediodía en un emotivo homenaje a José Luis Caballero, fundador del foro y pionero en la defensa del bolero como patrimonio cultural; además se entregarán  reconocimientos a los participantes e invitados especiales del festival.

Redacción Notus7 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información