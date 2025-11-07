Guanajuato sede del Festival Internacional Bolero

Guanajuato, Gto.- San Migueel de Allende y León serán las sedes de la tercera edición del Festival Internacional Bolero Guanajuato 2025. La Casa de los Secretos dará “vida” al legado musical de José Luis Caballero, bajo la dirección de Alma Caballero y el Auditorio Renacimiento, serán los recintos.

Desde 1988, La Casa de los Secretos en San Miguel de Allende, Guanajuato, ha sido un foro cultural privado dedicado a preservar y difundir el bolero como una de las expresiones musicales más significativas de la tradición México-Cubana.

Inspirada por la misión de su padre José Luis Caballero, Alma Caballero decidió crear los Encuentros de Bolero, que gracias al apoyo del público evolucionaron hasta convertirse en el Festival Internacional Bolero Guanajuato.

En esta tercera edición, el festival se expande a dos sedes: León y San Miguel de Allende, fortaleciendo los lazos entre México y Cuba a través de la música.

En León “Las Obras Maestras del Bolero” estarán en el Auditorio Renacimiento, este próximo Jueves 14 de noviembre en punto de las 19 hrs donde se podrá disfrutar de las voces de Maritza Montero y Magda Macle, acompañadas por los increíbles músicos Alfred Thompson (reconocido por participar con Buena Vista Social Club), Dairon Vázquez, Beto Gómez todo esto bajo la dirección de Ricardo Benítez.

El concierto + Brunch 2 “Homenaje a José Luis Caballero” en La Casa de los Secretos, Atotonilco, San Miguel de Allende se llevará a cabo en el domingo 16 de noviembre al mediodía en un emotivo homenaje a José Luis Caballero, fundador del foro y pionero en la defensa del bolero como patrimonio cultural; además se entregarán reconocimientos a los participantes e invitados especiales del festival.