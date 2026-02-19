Gobierno de Irapuato atiende y escucha a vecinos de Residencial Horizontes

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de colocar a la ciudadanía en el centro de la atención y que nadie se quede atrás, el Gobierno Municipal atendió y escuchó a vecinas y vecinos de Residencial Horizontes.

Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, resaltó que su Administración es de puertas abiertas y siempre está dispuesta al diálogo para resolver las inquietudes ciudadanas, por lo que invitó a las y los habitantes a continuar colaborando con el Gobierno Municipal y mantener la participación activa.

“Andamos por todas las colonias y en las comunidades rurales; sin embargo, a los fraccionamientos normalmente no entramos, y menos cuando son en condominio. Sé que también existen necesidades al interior de estos espacios. Por eso me di una vuelta por toda la zona, porque hacía tiempo que no realizaba un recorrido por acá, y detecté varias áreas de oportunidad, sobre todo en la avenida principal”, compartió.

Alfaro García recordó las acciones que se han realizado en los alrededores de este residencial, una zona en crecimiento donde se han impulsado obras de alto impacto, como la pavimentación de la calle Gabriel García Márquez, la renovación de la avenida Independencia y la modernización del bulevar hacia Villas, actualmente en proceso, entre otras.

Carlos Hernández Ramírez, habitante de la zona, agradeció la visita de la Presidenta Municipal y confió en que, tras esta reunión de escucha, se puedan atender las principales problemáticas que enfrentan.

“Quienes tenemos aquí más tiempo, desde hace 10 u ocho años, teníamos un problema muy fuerte en la avenida Independencia. Con la ampliación de esta vialidad nos benefició mucho, porque hoy nuestra salida es más rápida. También hemos escuchado que podría realizarse otra ampliación, lo cual sería de gran ayuda”, comentó.