Libia Dennise abandera Delegación Guanajuato rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025

Silao, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, abanderó a la delegación paradeportiva guanajuatense que participará en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, que se llevará a cabo del 21 de septiembre al 13 de octubre de 2025 en la ciudad de Aguascalientes.

“Somos un pueblo con espíritu libre que ha luchado por sus derechos, por sus valores, y hoy esa misma disciplina, esos mismos valores, son los que sabemos que tiene esta delegación que está destinada a grandes cosas en esta Paralimpiada”, dijo la Gobernadora.

Con esta ceremonia de abanderamiento, la Mandataria Estatal reconoció, honró y motivó

a las y los paradeportistas que conforman la delegación de Guanajuato.

“Hoy es un día muy importante para el Estado de Guanajuato, porque ustedes nos demuestran con su trabajo diario que no hay barrera, que no hay limitación que se ponga enfrente cuando el espíritu es más grande, cuando la convicción y la disciplina son ese camino que ustedes recorren todos los días”, expresó Libia Dennise.

La Paralimpiada Nacional CONADE 2025, es el evento multideportivo más relevante del país para las categorías infantiles y juveniles del deporte paralímpico.

Con 11 deportes, este evento permite la detección y desarrollo de talentos deportivos que podrían representar a México en diferentes eventos internacionales y del ciclo paralímpico.

Los deportes convocados son, Baloncesto Sobre Silla de Ruedas, Boccia, Fútbol Ciegos, Para Atletismo, Para Powerlifting, Para Ciclismo, Para Tenis de Mesa, Para Danza Deportiva, Para Triatlón, Gólbol y Para Natación.

Para la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, Guanajuato será representado por 100 deportistas, 21 entrenadores y 23 auxiliares. Esta es la delegación de paradeportistas más grande en la historia de Guanajuato.

“Estoy cierta, van a traer muchas medallas aquí a Guanajuato, y aquellos que no logren una medalla yo les quiero decir que seguimos estando muy orgullosos de ustedes, porque de todas las personas que hay en el Estado, ustedes tienen el gran privilegio de representar a Guanajuato en esta Paralimpiada, así que ya son campeonas y campeones y estaremos con ustedes echándoles todas las porras y sintiéndonos orgullosos de sus triunfos y sus competencias”, concluyó la Gobernadora de la Gente.

El Deporte Adaptado en el Estado de Guanajuato ha dado un impulso notable y sobresaliente en años anteriores en las diferentes competencias nacionales e internacionales.

En los Juegos Para Nacionales CONADE 2022 se obtuvo el 4º lugar con 99 medallas (63 oro, 16 plata y 20 bronce), en 2023 se obtuvo el 5º lugar 116 medallas (71 oro, 34 plata y 11 bronce) y en 2024 se obtuvo el 6º lugar con 123 medallas (73 oro, 25 plata y 25 bronce).

En este evento estuvo presente Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao; Ángel Saúl López Pacheco, paradeportista de natación en representación de toda la Delegación Guanajuatense; Yendi Cortinas López, Directora de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato; Jesús Hernández Hernández, Diputado Local y Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; Ernesto Millán Soberanes, Diputado Local; y Diego Rodríguez Barroso, Diputado Federal.