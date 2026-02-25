PAN sepulta de nuevo la propuesta de MORENA para legalizar el aborto

Guanajuato, Guanajuato.- Las integrantes panistas de la Comisión de Igualdad de Género nuevamente mandaron al archivo la propuesta de Morena en materia de Interrupción Legal del Embarazo, sin metodología y sin posibilidad de escuchar a organizaciones y ciudadanos interesados.

La diputada Morenista, Maribel Aguilar se manifestó en contra del archivo de esta propuesta que busca adicionar el principio de autonomía reproductiva en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La instrucción para el dictamen en sentido negativo por parte de la presidenta de la comisión, la panista Susana Bermudez, fue bajo el argumento de que se trata de un tema que debe reformarse desde la Ley General y que era un tema que ya había sido lo suficientemente discutido.

La morenista Maribel Aguilar destacó “Desechar nuevamente esta propuesta bajo el argumento de que ya está suficientemente discutida, no es una razón jurídica válida, es una evasión legislativa, la función del congreso no es medir el cansancio del debate sino la solidez de los argumentos” detalló.

El argumento de Morena fue que las legislaturas locales pueden desarrollar ampliar y reforzar derechos reconocidos constitucionalmente, por lo cual no se está creando un derecho nuevo, sino desarrollando uno ya reconocido en el artículo 4to constitucional.