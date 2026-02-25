Celebran 140 años de la llegada de la Virgen de la Luz a Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Entre flores, oraciones y muestras de fe, este miércoles se conmemoran 140 años de la llegada de la sagrada imagen de bulto de la Virgen de la Luz a Abasolo, una de las devociones más queridas por los habitantes del municipio.

Como parte del aniversario, la imagen saldrá a recorrer las calles del pueblo a partir de las 6:00 de la tarde, en un ambiente similar al de las tradicionales fiestas de mayo, cuando cientos de familias acompañan a la patrona con música, pirotecnia y el Santo Rosario.

Durante la celebración también se mantendrá una de las tradiciones más significativas para los creyentes: los fieles podrán pasar por debajo del manto de la Virgen, como se realiza cada año, en señal de protección y bendición para sus familias.

La llegada de la imagen se remonta a 1886, cuando fue elaborada por encargo del entonces párroco, Sr. Cura Estaban Nieto, para fortalecer la devoción mariana en la comunidad. Desde entonces, la Virgen de la Luz se convirtió en el centro de la vida religiosa de Abasolo y en un símbolo de identidad para generaciones de fieles.

La Virgen que cuidó al pueblo

Entre las historias más conocidas está la leyenda de “La Generala”, que forma parte de la tradición oral del municipio. Se cuenta que durante los años de violencia revolucionaria, habitantes del pueblo se refugiaron en el templo y encomendaron su protección a la Virgen.

Algunos relatos aseguran que, en medio de los enfrentamientos, los defensores decían ver a una mujer ayudándoles a resistir, lo que fue interpretado como la intervención de la Virgen. Desde entonces, los fieles comenzaron a llamarla “La Generala” y le colocaron una banda como símbolo de protección hacia el pueblo.

Una tradición que sigue viva

A 140 años de su llegada, la Virgen de la Luz volverá a salir entre sus fieles, como lo ha hecho por generaciones. Para muchos abasolenses, no se trata solo de una procesión, sino de una tradición que se hereda en familia y que mantiene viva la fe y la historia del municipio.

Con Información de Abraham Gléz.

Fotografías:Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, Abasolo, Gto.