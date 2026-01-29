PAN Guanajuato: Aldo pide licencia, Espadas quiere ir por León

Guanajuato, Guanajuato.- La sesión de la Diputación Permanente fue el marco para dos hechos que señalan los tiempos políticos del Partido Acción Nacional: la recepción de la solicitud de licencia del diputado Aldo Márquez y el “autodestape” de Jorge Espadas, que quiere ser candidato a la presidencia municipal de León.

Márquez es el actual dirigente estatal panista y en un mensaje previo aclaró que solicita licencia para dedicarse de tiempo completo a su partido en miras del cercano proceso electoral 2026-2027. Será cuestión de trámite para que se le conceda.

Y ante los rumores que ya corrían, el diputado Jorge Espadas dio la cara y aclaró que «Sí, sí me gustaría ser alcalde de León. En cuanto antes, mejor»

Ahora ya es parte del proceso tras su público “autodestape”. Espadas es el “pastor” de la bancada panista y desde ahí ha construido camino hacia su aspiración en el marco de una crisis en el panismo leonés debido a que la actual presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, ha marcado distancia con el partido y hace fintas de renuncia a él.

Espadas mira hacia León y en cualquier momento seguirá los pasos de Aldo Márquez.