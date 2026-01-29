Comonfort celebra 464 años con obras, escrituras y apoyo estatal

Comonfort, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el Acto Cívico y Desfile conmemorativo por el 464 aniversario de la fundación de Chamacuero, hoy Comonfort; además, refrendó su respaldo a las familias comonforenses con la entrega de obras de pavimentación de calles, infraestructura educativa y entrega de escrituras.

“Ha sido un día muy bonito en este gran Municipio, celebrando este aniversario de su fundación con un desfile, entrega de calles y estar con ustedes entregando este techado y escrituras, eso nos llena de muchísimo orgullo. Así es que, felicidades a su gente, felicidades a la comunidad educativa y muchas felicidades a las y los beneficiarios”, expresó la Mandataria Estatal.

Desde la Plaza Cívica Dr. José María Luis Mora, la Gobernadora se unió a la celebración de Comonfort, tierra de raíces profundas, herencia indígena viva y manos talentosas, donde la historia se conserva en sus tradiciones, su gastronomía y su gente.

Libia Dennise destacó la memoria de personajes ilustres como Manuela Taboada, heroína de la Independencia y símbolo del papel fundamental de las mujeres en las grandes transformaciones del país.

En un momento cercano con niñas y niños del municipio, Libia Dennise subrayó que celebrar el pasado es también asumir el compromiso de construir un futuro en paz, con oportunidades y esperanza para las nuevas generaciones, reafirmando su visión de un gobierno que camina el territorio, escucha a la gente y gobierna con cercanía y sensibilidad social.

Entrega de Infraestructura Educativa y Certeza a la Vivienda Familiar

Más tarde, la Gobernadora de la Gente, inauguró el techado de la Secundaria General Mariano Escobedo, en la localidad de Empalme Escobedo, donde también entregó escrituras públicas de propiedad.

Este proyecto contempló la construcción de un techado de 18.5 metros por 32.1 metros, el cual no sólo ofrece protección contra el sol y la lluvia, sino que se complementó con trabajos integrales como la demolición y reposición de firmes para cimentación, iluminación, bajadas pluviales, rampas de acceso, andadores, escalones, muro de contención e instalaciones eléctricas y pluviales.

Se ejercieron 2.5 millones de pesos en su construcción para beneficiar directamente a 432 alumnas y alumnos, y 27 docentes, proporcionando un espacio más seguro y versátil. Este techado es parte de los 200 que ya se han construido en todo el Estado con una inversión de más de 204 millones de pesos en beneficio de más de 50 mil estudiantes.

Más familias de Comonfort cuentan con escrituras de propiedad

En este mismo evento y a fin de brindar certeza jurídica a quienes han vivido y construido su hogar, se entregaron 36 Escrituras Públicas de Propiedad en beneficio de 140 habitantes de los asentamientos de Neutla 2ª etapa, Orduña de Arriba y San Pedro Norte.

“Gracias a ‘Papelito Habla’, hoy más familias de Comonfort se sienten más tranquilas”, dijo la Gobernadora Libia Dennise.

Desde el inicio del Gobierno de la Gente, se han entregado 1 mil 500 escrituras en todo el Estado de Guanajuato, de las cuales, 1 mil 233 se entregaron en 2025.

La Gobernadora entregó la Calle Cocoyotl en Comunidad Empalme Escobedo

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó a las y los habitantes de Empalme Escobedo, la pavimentación de la calle Cocoyotl, una obra que permite mejorar la vida cotidiana de las familias y transforma el entorno de la comunidad.

La intervención abarca 2 mil 074.86 metros cuadrados de arroyo vehicular, en una longitud de 298 metros y un ancho promedio de 6.96 metros, donde también se construyeron banquetas y guarniciones. La pavimentación de la calle Cocoyotl beneficia directamente a 1 mil 014 personas.

La obra incluye la rehabilitación integral de las redes de drenaje y agua potable, la instalación de alumbrado público y la señalética, elementos que fortalecen la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana de la comunidad.

La inversión total convenida fue de 5.4 millones de pesos, a partes iguales de 50% por parte del Gobierno de la Gente (a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo) y el Municipio de Comonfort.

El Gobierno de la Gente hace equipo con los municipios como Comonfort, donde se han realizado diversas obras y acciones, o están en proceso, por más de 17.7 millones de pesos. Destaca la pavimentación de calles en la colonia Guadalupe, calle Tepeyac; Primera y Segunda Privada de La Cruz, en la colonia Santa Lucía; así como la Segunda Privada de Carranza, en la colonia Obrera, en Empalme Escobedo, la cual, está por iniciar.

“Seguiremos haciendo equipo porque Comonfort y Guanajuato, nos demandan seguir haciendo más, cuentas conmigo alcalde, y con el Gobierno de la Gente y a ustedes les digo, sientan que tiene un gobierno que va a caminar de la mano de ustedes, cercano y dando resultados”, concluyó la Gobernadora Libia Dennise.

En esta gira estuvo presente Gilberto Zárate Nieves, Presidente Municipal de Comonfort; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Rosario Corona Amador, Secretaria del Nuevo Comienzo; Juan Pablo Pérez Beltrán, Secretario de Obra Pública; y Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación de Guanajuato.