Arranca programa “Mi Colonia a Color” en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- La mañana de hoy jueves se llevó a cabo el arranque del programa “Mi Colonia a Color” en participación de Gobierno del Estado y Municipal, para abarcar 3,097.29 metros cuadrados de pintura.

Serán 138 habitantes los beneficiados de este programa, con el que se busca mejorar la imagen de sus viviendas y con ello, la imagen urbana de Manuel Doblado.

En esta ocasión la titular de Desarrollo Social, Rural y Económico de Manuel Doblado, Ing. Ana Cristina Barajas Quintana, indicó que se embellecerá el domicilio de habitantes de comunidades como Rancho Nuevo de Atotonilquillo, La Sabina, Piedra Parada, San Pablo y La Calzada.

El Presidente Municipal Gustavo Adolfo Alfaro Reyes resaltó en su mensaje, el trabajo en colaboración que se realiza con Gobierno del Estado.

“Este programa todavía es del año 2025, en el año 2025 en conjunto con Gobierno del Estado hicimos obras y trajimos apoyos, casi mil apoyos sociales por más de 25 millones de pesos…es así como estamos haciendo equipo con Gobierno del Estado para multiplicar esos recursos en beneficio de la mayor cantidad de dobladenses”, señaló el alcalde Adolfo Alfaro.

En ese mismo sentido habló de que se prevé en el año 2026 se cuente con el apoyo de la Secretaría del Nuevo Comienzo para la participación en los programas sociales, y con ello se pueda llevar el beneficio a la mayor cantidad de ciudadanos.

Por su parte, el subsecretario de Operación para el Desarrollo Humano, en representación de la Secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador; quien indicó que la colaboración entre gobiernos da resultados.

Lo más importante para el Gobierno de la Gente, como señala la Gobernadora Libia Dennise, son todas y todos ustedes. Quiero agradecer al alcalde porque siempre tiene toda la disposición para poder coordinarnos y poder trabajar… para elevar la calidad de vida de la gente”.

La señora, habitante de Calzada de la Merced, Lorena Valdez, a nombre de las y los beneficiados dijo estar agradecida con las autoridades Municipales y Estatales que ofrecen estos apoyos y que además toman en cuenta las necesidades de los ciudadanos.

Luego del protocolo, los participantes dieron los primeros brochazos de pintura de este programa, con el que se mejora la imagen de las viviendas en comunidades de Manuel Doblado.