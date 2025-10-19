PAN elige consejeros nacional y estatal

Irapuato, Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) llevó a cabo este domingo su Asamblea Estatal 2025; un evento que reunió a militantes, dirigentes y representantes de todo el estado con el propósito de elegir a los nuevos consejeros a consejo nacional y estatal.

Durante su mensaje, Aldo Iván Márquez Becerra, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, subrayó la importancia de mantener la unidad y la cercanía con la ciudadanía. “El PAN le pertenece a la gente, a quienes creen en la libertad, la democracia y en el poder de la participación ciudadana. Somos un partido que nació del esfuerzo de hombres y mujeres comprometidos con México, y hoy debemos honrar esa historia trabajando por un futuro mejor para todos”, expresó.

Márquez Becerra también hizo un llamado a reconstruir la confianza en la política, destacando que Acción Nacional debe seguir siendo un ejemplo de transparencia, responsabilidad y vocación de servicio. “Nuestro reto no es solo ganar elecciones, sino gobernar bien, con ética, con resultados y con cercanía. La gente espera de nosotros soluciones reales, gobiernos honestos y una oposición firme ante los abusos del poder”, afirmó en su mensaje.

El dirigente estatal reconoció el trabajo de las estructuras municipales, de las juventudes panistas y de los liderazgos locales, enfatizando que la fuerza del PAN radica en su militancia. Asimismo, reiteró su compromiso de impulsar la participación de las mujeres y los jóvenes, sectores que consideró esenciales para construir una política más incluyente y moderna.

Durante la Asamblea, se abordaron también temas relacionados con la formación política, la renovación interna y la preparación de cuadros rumbo a los próximos procesos electorales. Los asistentes coincidieron en la necesidad de mantener al PAN como una alternativa seria y responsable frente a los retos que enfrenta el estado y el país.

El evento concluyó con un llamado a la acción, fortalecer los lazos con la sociedad, defender los valores democráticos y trabajar con convicción por un Guanajuato y un México más justos, libres y solidarios.