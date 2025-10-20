Ya hay consejo estatal y nacional del PAN

En el Consejo Nacional del PAN entre ellos, están la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro y el esposo de la gobernadora de Aguascalientes Luis Alberto Villarreal

Redacción Notus19 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Consejo Estatal del PAN quedó integrado por 100 panistas (50 hombres y 50 mujeres). El Consejo Nacional del PAN quedó integrado por 20 panistas, entre ellos la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro y el esposo de la gobernadora de Aguascalientes Luis Alberto Villarreal.

Lista de consejeros estatales:

GWENDOLYNE MARTINEZ TORRES

MARIA DEL PILAR GOMEZ ENRIQUEZ

JANET MELANIE MURILLO CHAVEZ

MARIA ESTRELLA ORTIZ AYALA

GUADALUPE MONSERRAT MENDOZA CANO

BRISEIDA ANABEL MAGDALENO GONZALEZ

MARLENE DE ANDA OLIVA

MA. DEL ROCIO JIMENEZ CHAVEZ

SARAI NUNEZ CERON

FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU

EMELIN ZARAGOZA MORALES

CECILIA SOLEDAD AREVALO SOSA

ANA TERESA PANIAGUA GARCIA

SARAI LEPE MONJARAS

GABRIELA LEDESMA GARCIA

KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA

MARIA EDITH ALVAREZ PEREZ

ARLET OCHOA VAZQUEZ

AURORA GOMEZ RAMIREZ

ALMA DE LA LUZ MORALES ROMERO

SUSANA BERMUDEZ CANO

CLAUDIA ROMINA CORREA VILLAFRANCO

SELENE ANAHI RUIZ ORTEGA

ANA CECILIA VALENZUELA MEJIA

MARIANA PEREZ ESCALON

MARIA BRENDA GAMEZ SILVA

CARLA ROCHIN NIETO

MARIANA NAVA AGUADO

ANA PAOLA OLMEDO VELAZQUEZ

MA CONCEPCION MONTIEL RODRIGUEZ

MA GUADALUPE LOPEZ MARES

MIRIAM PAOLA AGUILA SALDANA

MARIA GUADALUPE BERMUDEZ AGUIRRE

CECILIA VAZQUEZ GARCIA

MARIA EUSTOLIA SANCHEZ MARQUEZ

MARIA ABIGAIL ORTIZ HERNANDEZ

ADRIANA PATRICIA OLVERA SALINAS

GRISELDA LOANA VELAZQUEZ CASTILLO

MARIA FERNANDA VAZQUEZ SANDOVAL

IRMA SALDIVAR GOMEZ

JOSEFA MACRINA TAPIA PEREZ

LORENA HERNANDEZ CARPIO

PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ

FLOR DE MARIA DEVORA VELAZQUEZ HIDALGO

INDHIRA JAZMIN VARGAS MORALES

REGINA CIRENIA CORRALES ALMANZA

REBECA ALMANZA VILLASENOR

ALMA LISSETTE PADILLA HERNANDEZ

MARIA GUADALUPE SOLIS HERNANDEZ

MARIA GUADALUPE MEXICANO SANTOYO

51) SALOMON CEBALLOS OCHOA

52) ANTONIO DE JESUS NAVARRO PADILLA

53) VICTOR MANUEL ZANELLA HUERTA

54) EMMANUEL JAIME BARRIENTOS

55) MISSAEL SOLIS JIMENEZ

56) OMAR GREGORIO MENDOZA FLORES

57) MIGUEL ANGEL VASSALLO JIMENEZ

58) RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA

59) LUIS OSVALDO QUINTANILLA SIERRA

60) MIGUEL ANGEL SALIM ALLE

61) DIEGO ANGEL RODRIGUEZ BARROSO

62) FRANCISCO JAVIER PANTOJA GRANADOS

63) RODOLFO GOMEZ CERVANTES

64) JOSE MIGUEL FUENTES SERRATO

65) RAINNIER HERNANDEZ RUIZ

66) JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA

67) AGUSTIN OROZCO LEON

68) JOSE CHRISTIAN PADILLA NAVARRO

69) JOSE ADOLFO CAMPOS MATA

70) JESUS FERNANDO ORTA NINO

71) MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN

72) RODOLFO ORTEGA OLIVAREZ

73) MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ

74) ROBERTO CARLOS TERAN RAMOS

75) ORLANDO SILVESTRE ORTEGA ZUNIGA

76) CARLOS JOSUE PINA ROSAS

77) JAIRO ALEJANDRO RIOS MURILLO

78) JORGE LUIS ROSAS TAPIA

79) PEDRO DAMIAN VILLALPANDO HERNANDEZ

80) ALFREDO LOPEZ JIMENEZ

81) MIGUEL ANGEL FLORES SOLIS

82) JOSE ANDRES GONZALEZ VILLEGAS

83) RICARDO OLMEDO MORFIN

84) RENÉ MANDUJANO TINAJERO

85) EDUARDO BARRIOS MURILLO

86) SALVADOR GALLARDO JIMENEZ

87) RICARDO DAVID ZAMUDIO ROMERO

88) MARTIN MANUEL MARTINEZ JIMENEZ

89) RAUL NUNEZ DURAN

90) JORGE AGUIRRE CARMONA

91) JAIME NUNEZ PANIAGUA

92) JORGE ALEJANDRO CEBALLOS BRIONES

93) REY DAVID RODRIGUEZ AGUILAR

94) CHRISTIAN ISRAEL SANCHEZ GUERRERO

95) FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ

96) VICTOR HUGO SORIA PEREZ

97) EMMANUEL ESAU GOMEZ MARMOLEJO

98) GABRIEL VILLAGRANA GARCIA

99) MANUEL SOLIS ORIGEL

100) SERAFIN RAMIREZ NUNEZ

En el Consejo Nacional del PAN quedó integrado por 20 panistas:

1) MARÍA DEL ROSARIO CORONA AMADOR

2) LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCIA

3) SAMANTHA SMITH GUTIERREZ

4) MA.TERESA BOTELLO ALVAREZ

5) ANA MARIA ESQUIVEL ARRONA

6) MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ

7) KARINA PADILLA AVILA

8) ALMA DE LA LUZ MORALES ROMERO

9) VERONICA OROZCO GUTIERREZ

10) MARIA ISABEL ORTIZ MANTILLA

11) JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ LÓPEZ VELARDE

12) JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

13) PEDRO DAMIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ

14) ALAN SAHIR MÁRQUEZ BECERRA

15) ALDO IVÁN MÁRQUEZ BECERRA

16) ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA

17) ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ

18) ROBERTO TORRES HERRERA

19) JAVIER ALONSO TORRES MERELES

20) LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA

Redacción Notus19 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información