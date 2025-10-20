Ya hay consejo estatal y nacional del PAN

Irapuato, Guanajuato.- El Consejo Estatal del PAN quedó integrado por 100 panistas (50 hombres y 50 mujeres). El Consejo Nacional del PAN quedó integrado por 20 panistas, entre ellos la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro y el esposo de la gobernadora de Aguascalientes Luis Alberto Villarreal.
Lista de consejeros estatales:
GWENDOLYNE MARTINEZ TORRES
MARIA DEL PILAR GOMEZ ENRIQUEZ
JANET MELANIE MURILLO CHAVEZ
MARIA ESTRELLA ORTIZ AYALA
GUADALUPE MONSERRAT MENDOZA CANO
BRISEIDA ANABEL MAGDALENO GONZALEZ
MARLENE DE ANDA OLIVA
MA. DEL ROCIO JIMENEZ CHAVEZ
SARAI NUNEZ CERON
FELIPA MARISELA ALVARADO ARVIZU
EMELIN ZARAGOZA MORALES
CECILIA SOLEDAD AREVALO SOSA
ANA TERESA PANIAGUA GARCIA
SARAI LEPE MONJARAS
GABRIELA LEDESMA GARCIA
KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA
MARIA EDITH ALVAREZ PEREZ
ARLET OCHOA VAZQUEZ
AURORA GOMEZ RAMIREZ
ALMA DE LA LUZ MORALES ROMERO
SUSANA BERMUDEZ CANO
CLAUDIA ROMINA CORREA VILLAFRANCO
SELENE ANAHI RUIZ ORTEGA
ANA CECILIA VALENZUELA MEJIA
MARIANA PEREZ ESCALON
MARIA BRENDA GAMEZ SILVA
CARLA ROCHIN NIETO
MARIANA NAVA AGUADO
ANA PAOLA OLMEDO VELAZQUEZ
MA CONCEPCION MONTIEL RODRIGUEZ
MA GUADALUPE LOPEZ MARES
MIRIAM PAOLA AGUILA SALDANA
MARIA GUADALUPE BERMUDEZ AGUIRRE
CECILIA VAZQUEZ GARCIA
MARIA EUSTOLIA SANCHEZ MARQUEZ
MARIA ABIGAIL ORTIZ HERNANDEZ
ADRIANA PATRICIA OLVERA SALINAS
GRISELDA LOANA VELAZQUEZ CASTILLO
MARIA FERNANDA VAZQUEZ SANDOVAL
IRMA SALDIVAR GOMEZ
JOSEFA MACRINA TAPIA PEREZ
LORENA HERNANDEZ CARPIO
PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ
FLOR DE MARIA DEVORA VELAZQUEZ HIDALGO
INDHIRA JAZMIN VARGAS MORALES
REGINA CIRENIA CORRALES ALMANZA
REBECA ALMANZA VILLASENOR
ALMA LISSETTE PADILLA HERNANDEZ
MARIA GUADALUPE SOLIS HERNANDEZ
MARIA GUADALUPE MEXICANO SANTOYO
51) SALOMON CEBALLOS OCHOA
52) ANTONIO DE JESUS NAVARRO PADILLA
53) VICTOR MANUEL ZANELLA HUERTA
54) EMMANUEL JAIME BARRIENTOS
55) MISSAEL SOLIS JIMENEZ
56) OMAR GREGORIO MENDOZA FLORES
57) MIGUEL ANGEL VASSALLO JIMENEZ
58) RODOLFO AUGUSTO OCTAVIO AGUIRRE RUTEAGA
59) LUIS OSVALDO QUINTANILLA SIERRA
60) MIGUEL ANGEL SALIM ALLE
61) DIEGO ANGEL RODRIGUEZ BARROSO
62) FRANCISCO JAVIER PANTOJA GRANADOS
63) RODOLFO GOMEZ CERVANTES
64) JOSE MIGUEL FUENTES SERRATO
65) RAINNIER HERNANDEZ RUIZ
66) JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA
67) AGUSTIN OROZCO LEON
68) JOSE CHRISTIAN PADILLA NAVARRO
69) JOSE ADOLFO CAMPOS MATA
70) JESUS FERNANDO ORTA NINO
71) MIGUEL ANGEL AGUIRRE MARIN
72) RODOLFO ORTEGA OLIVAREZ
73) MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ
74) ROBERTO CARLOS TERAN RAMOS
75) ORLANDO SILVESTRE ORTEGA ZUNIGA
76) CARLOS JOSUE PINA ROSAS
77) JAIRO ALEJANDRO RIOS MURILLO
78) JORGE LUIS ROSAS TAPIA
79) PEDRO DAMIAN VILLALPANDO HERNANDEZ
80) ALFREDO LOPEZ JIMENEZ
81) MIGUEL ANGEL FLORES SOLIS
82) JOSE ANDRES GONZALEZ VILLEGAS
83) RICARDO OLMEDO MORFIN
84) RENÉ MANDUJANO TINAJERO
85) EDUARDO BARRIOS MURILLO
86) SALVADOR GALLARDO JIMENEZ
87) RICARDO DAVID ZAMUDIO ROMERO
88) MARTIN MANUEL MARTINEZ JIMENEZ
89) RAUL NUNEZ DURAN
90) JORGE AGUIRRE CARMONA
91) JAIME NUNEZ PANIAGUA
92) JORGE ALEJANDRO CEBALLOS BRIONES
93) REY DAVID RODRIGUEZ AGUILAR
94) CHRISTIAN ISRAEL SANCHEZ GUERRERO
95) FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ
96) VICTOR HUGO SORIA PEREZ
97) EMMANUEL ESAU GOMEZ MARMOLEJO
98) GABRIEL VILLAGRANA GARCIA
99) MANUEL SOLIS ORIGEL
100) SERAFIN RAMIREZ NUNEZ
En el Consejo Nacional del PAN quedó integrado por 20 panistas:
1) MARÍA DEL ROSARIO CORONA AMADOR
2) LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCIA
3) SAMANTHA SMITH GUTIERREZ
4) MA.TERESA BOTELLO ALVAREZ
5) ANA MARIA ESQUIVEL ARRONA
6) MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ
7) KARINA PADILLA AVILA
8) ALMA DE LA LUZ MORALES ROMERO
9) VERONICA OROZCO GUTIERREZ
10) MARIA ISABEL ORTIZ MANTILLA
11) JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ LÓPEZ VELARDE
12) JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN
13) PEDRO DAMIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
14) ALAN SAHIR MÁRQUEZ BECERRA
15) ALDO IVÁN MÁRQUEZ BECERRA
16) ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA
17) ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ
18) ROBERTO TORRES HERRERA
19) JAVIER ALONSO TORRES MERELES
20) LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA