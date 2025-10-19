Con video “futurista” de pleitos con “fantasmas” presentan al nuevo PAN

Irapuato, Guanajuato.- Con un video de ciencia ficción, es decir, con efectos de pleitos, entre personas y entes “fantasmales”, fue presentado el video llamado “No se rindan”, esto durante la llamada asamblea estatal del Partido Acción Nacional.

Durante la asamblea estatal del PAN Guanajuato, se replicó el relanzamiento del llamado nuevo PAN, en el que por medio de un video creado con IA mostraron un pleito que termina cuando sale la luz, entre el pleito de personas vestidas con playeras blancas en su mayoría y lo que parecieran sombras.

Hay que señalar que en la Ciudad de México se dijo que ya no tendrían alianzas con el PRI, aunque por el otro lado, informaron que cualquier persona ya se podrá afiliar a Acción Nacional, solamente por medio de una aplicación.