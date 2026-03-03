PAN Celaya denuncia presunta corrupción en Tesorería municipal

Celaya, Guanajuato.- Sergio Ruiz, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Celaya, encabezó una rueda de prensa en la que informó sobre posibles actos de corrupción en el área de Contabilidad de Tesorería de la administración municipal encabezada por Morena.

“A través de la investigación de un medio de comunicación, se transparentó que se ha contratado, a través de terceros y dependencias paramunicipales, a la esposa del contador Montoya, quien presuntamente ha cobrado por honorarios y, además, durante el lapso de su contratación ha obtenido ayuda social”, advirtió el líder del CDM, señalando que esto implicaría beneficiar directamente a un familiar de un servidor público con contratos municipales.

Sergio Ruiz comentó que este tipo de actos llevan a una reflexión profunda sobre lo que calificó como la materialización de la incompetencia en el servicio público de la actual administración de Celaya.

“Cuando alguien no sabe gobernar necesita justificar que no hay resultados, y eso nos lleva a una tentación, la del cinismo. Les da la tentación de rodearse de leales en lugar de personas capaces, de culpar a otros de sus errores y de disfrazar las fallas como experimentos sociales”, agregó.

El presidente del CDM informó que ya fue presentada ante la Contraloría de Celaya una petición formal para que se investigue y se audite el actuar del director de Contabilidad Municipal, Luis Alejandro Montoya Orduño. Además, dijo que se realizará también un alcance ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que este presunto delito, que violaría la Ley de Responsabilidades Administrativas del Servicio Público, sea investigado.

Por su parte, el regidor panista y presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción en el Ayuntamiento de Celaya, Carlos Ruiz, precisó que el agravio señalado afecta directamente al recurso público.

“Esto significa falta de transparencia, falta de claridad, una oscuridad total en los recursos… No podemos dejar pasar estas circunstancias. El encargo que tiene el Partido Acción Nacional es velar por los intereses de la gente de Celaya”, añadió.

Para finalizar, el dirigente local Sergio Ruiz y los panistas presentes exigieron la separación del cargo de Alejandro Montoya para evitar que las investigaciones se vean entorpecidas.

Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes las integrantes de la fracción azul Isabel Herrejón y Fátima González, así como el edil Raúl Cuevas.