Llegará empacadora de limón a Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- El cultivo de limón se ha consolidado como una de las actividades agrícolas con mayor crecimiento en el municipio de Huanímaro, al grado de que ya se proyecta la instalación de una empacadora de limón en la región, la cual podría iniciar operaciones este mismo año, informó el director de Desarrollo Rural, Josué Magdaleno.

El funcionario señaló que el limón se ha convertido en uno de los cultivos con mayor expansión año con año, reflejo del interés de los productores y de los apoyos que se han venido otorgando desde el municipio. “Hace algunos años no se veía la producción de limón que tenemos actualmente; hoy es una realidad que está creciendo de manera importante”, destacó.

De acuerdo con Magdaleno, la empacadora será de carácter privado, conformada como una sociedad en la que participan productores y actores de municipios como Pénjamo, Abasolo y Huanímaro, eligiéndose a este último como punto medio para su instalación, lo que representa una ventaja estratégica para la región.

Aunque no se informó el lugar exacto en donde esta empacadora se comenzará a construir, uno de los lugares que se pueden aprovechar para este fine son las antiguas instalaciones de la empresa “Pepinex” en el libramiento, sin embargo, esto requiere de un estudio sobre el estado de la construcción, ya que ha simple vista el edificio muestra un deterioro considerable.

Es conveniente señalar que, aún no se cuenta aún con un dato preciso sobre el volumen de producción de limón en el municipio, debido a que las huertas se encuentran en distintas etapas de desarrollo, pero el director de Desarrollo Rural indicó que los padrones municipales muestran un crecimiento constante en el número de productores apoyados.

En cuanto a los beneficiarios, estimó que más de 100 productores de la región ya se encuentran apostando por el cultivo de limón, de los cuales entre 50 y 60 pertenecen a Huanímaro, mientras que el resto se distribuye entre Pénjamo y Abasolo.

Finalmente, Magdaleno aseguró que el municipio se mantiene atento al desarrollo del proyecto para brindar el acompañamiento y apoyo necesario, al considerar que la llegada de la empacadora no solo fortalecerá la comercialización del limón, sino que también representará una oportunidad de desarrollo económico para el campo y para las familias productoras de la región.