Irapuato presenta Feria de las Fresas en CDMX

Ciudad de México.- Con el imponente Paseo de la Reforma como escenario, autoridades del Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, presentaron oficialmente la edición 2026 de la Feria de las Fresas, consolidándose como la máxima fiesta del municipio y un referente de identidad para el Bajío.

Reunidos en la terraza Xkina, ante medios de comunicación nacionales y especializados en turismo, se dieron a conocer los pormenores de este evento de gran formato que, durante 17 días, transformará el Inforum Irapuato en el epicentro del entretenimiento, la cultura y el comercio.

La decisión de realizar este lanzamiento en la Ciudad de México responde a una estrategia de turismo probada. Las autoridades destacaron que, al igual que ocurrió con el reciente Festival de la Ciudad ‘Somos Eraitzicutzio 2026’ —cuya cobertura en medios nacionales detonó la llegada de visitantes de diversas latitudes— hoy se busca replicar ese éxito para atraer turismo del centro del país a la Capital Mundial de las Fresas.

Al respecto la Alcaldesa mencionó:

“Venir a la Ciudad de México no es casualidad, es una declaración de que Irapuato está listo para recibir al turismo nacional e internacional. Ya lo demostramos con el éxito mediático y turístico de nuestro festival ‘Somos Eraitzicutzio’, y hoy replicamos esa fórmula ganadora. La Feria de las Fresas 2026 no es solo una fiesta, es el orgullo de nuestra identidad, un motor de economía local y, sobre todo, un espacio seguro donde las familias de todo

México pueden venir a vivir la calidez que nos caracteriza como la Capital Mundial de las Fresas”.

Por su parte la secretaria de Turismo e Identidad Maria Guadalupes Robles Leon menciono: “Guanajuato es el destino cultural de México y eventos de gran formato como la Feria de las Fresas son la prueba de nuestra fortaleza turística. Al presentar esta cartelera en la capital del país, estamos abriendo las puertas del Bajío a miles de visitantes. El Gobierno del Estado respalda firmemente esta visión que combina la derrama económica con la reconstrucción del tejido social, ofreciendo espectáculos de talla mundial como ‘Ilusión On Ice’ y mostrando la riqueza de nuestros productos Marca Gto”.

Para esta edición 2026, la Feria de las Fresas se proyecta como un evento totalmente inclusivo y familiar, con metas claras: superar la afluencia de 461 mil visitantes y generar una derrama económica por encima de los 171 millones de pesos, alineándose directamente con el Eje Estratégico “Tu Economía Local” del Programa de Gobierno 2024–2027.

Entre los grandes atractivos anunciados destacan:

⁠ ⁠Espectáculo Internacional Gratuito: El show sobre hielo “Ilusión On Ice”, incluido con el boleto de entrada.

⁠ ⁠Oferta Artística: Un Palenque con elenco de variedad y un Foro Cultural dedicado al talento local.

⁠ ⁠Pabellones Temáticos: El Pabellón Ganadero (con exhibición y venta de ejemplares de calidad), el Pabellón Militar, y el distintivo Pabellón Marca Gto, escaparate para artesanos y emprendedores irapuatenses y guanajuatenses.

La edición anterior (2025) marcó un hito con visitantes de todo el país e incluso de distintas partes del mundo, confirmando que la Feria de las Fresas ha trascendido fronteras, ofreciendo seguridad, limpieza y espectáculos de primer nivel.

Al evento asistieron Lorena Alfaro García, Presidenta Municipal; María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad; y Humberto Hernández Salgado, Director General de Desarrollo Económico, además de Directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, Gloria Cano de la Fuente y de la Directora de Turismo de Irapuato, Gisela Mariane González Juárez.

Como invitados especiales estuvieron el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, Raúl González Araujo y el Presidente de la Asociación de Guías de Irapuato, Rodolfo Abbadie González.

La presentación de la Feria de las Fresas 2026 terminó con una velada donde la tradición, la innovacion y el amor por Irapuato se vivieron por todas todos los presentes.