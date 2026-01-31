Palmera colapsa y provoca muerte de una menor en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El pasado viernes por la noche una adolescente de 12 años perdió la vida debido a una palmera que le cayó encima en la comunidad Purísima de Ramírez de Pénjamo. Al parecer, la lesión provocada por la palmera colapsada fue tan grave que murió antes de que pudiera recibir atención médica.

La policía municipal en compañía de paramédicos acudieron al lugar tras los reportes ciudadanos. Pero al revisarla comprobaron que ya no tenía pulso.

Como parte del protocolo resguardaron el área para dar paso a la fiscalía general que realizaría las investigaciones correspondientes y a la SEMEFO para el traslado del cuerpo y necropsia correspondiente.

Este accidente fue resentido por toda la comunidad, en especial por la familia Gómez Villanueva.