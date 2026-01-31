Detienen a “El Chango” y rescatan a menor de 16 años en Paseo de la Presa

Una denuncia anónima logró que pudieran ubicar en la capital a una persona menor de edad reportada como desaparecida desde diciembre de 2025

Redacción Notus31 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- En un operativo realizado por integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), se logró rescatar a una persona menor de edad reportada como desaparecida en Guanajuato capital desde diciembre del año pasado.

La persona menor de edad contaba con Alerta Amber activa y durante el rescate también se logró la detención de un hombre señalado como presunto responsable de su privación ilegal de la libertad.

La Secretaría de Seguridad y Paz activó labores de verificación, análisis y coordinación operativa entre distintas áreas al recibir una denuncia anónima al 089, que permitió ubicar un posible punto de localización.

Personal operativo intervino un inmueble ubicado en Ladera Pozo de San Antonio, en la colonia Paseo de la Presa, donde fue localizada la persona menor de 16 años, quien se encontraba en compañía de un hombre al que identificó como su presunto agresor.

En el lugar fue detenido Jorge Alejandro “N”, de 29 años, alias “El Chango” y/o “Jorge”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Guanajuato capital, para la integración de la carpeta de investigación.

La víctima fue canalizada a la autoridad competente, donde se garantiza su resguardo, atención integral y acompañamiento, conforme a los protocolos de protección a niñas, niños y adolescentes.

Redacción Notus31 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información